(VIDEO) Falleció el legendario de la salsa Eddie Palmieri

Eddie Palmieri fue un influyente pianista, compositor y arreglista puertorriqueño-estadounidense que revolucionó la música salsa con su estilo audaz y sus fusiones de jazz latino y era considerado como uno de los pioneros del género de la salsa.
Con de más de seis décadas de carrera en la industria musical y siendo uno de los principales en apoyar la evolución de la salsa, Eddie Palmieri colaboró con grandes figuras tales como: Tito Puente, Ismael Quintana, Víctor Manuelle, Rubén Blades, entre otros.