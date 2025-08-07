(VIDEO) Falleció el legendario de la salsa Eddie Palmieri

7 de agosto de 2025.- La noche de este miércoles se dio a conocer el fallecimiento de la leyenda de la salsa Eddie Palmieri, a sus 88 años. Hasta los momentos no ha habido un pronunciamiento oficial de parte de sus familiares, sin embargo, varios colegas del género han expresado sus más sentidas palabras de condolencias por tan lamentable pérdida.Eddie Palmieri fue un influyente pianista, compositor y arreglista puertorriqueño-estadounidense que revolucionó la música salsa con su estilo audaz y sus fusiones de jazz latino y era considerado como uno de los pioneros del género de la salsa.Con de más de seis décadas de carrera en la industria musical y siendo uno de los principales en apoyar la evolución de la salsa, Eddie Palmieri colaboró con grandes figuras tales como: Tito Puente, Ismael Quintana, Víctor Manuelle, Rubén Blades, entre otros.