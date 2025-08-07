(VIDEO) Brasil: Lula alista respuesta conjunta de los BRICS a aranceles de Trump

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, está impulsando una estrategia conjunta entre los países del BRICS para contrarrestar los aranceles impuestos por Donald Trump al bloque, reforzando así la cooperación entre las naciones miembros.

Según fuentes gubernamentales brasileñas, Lula planea contactar a los líderes de los BRICS, especialmente de India y China, para explorar acciones coordinadas que mitiguen el impacto de las medidas proteccionistas estadounidenses. Reuters informó que el objetivo es fortalecer la autonomía del grupo frente a las políticas de la Casa Blanca, que ha tildado a estos países de "enemigos del dólar".

En declaraciones desde la residencia presidencial en Brasilia, Lula descartó por ahora una reunión con Trump, alegando que no está dispuesto a "humillarse", aunque dejó abierta la posibilidad de diálogo en el futuro.

"Si mi intuición me indica que Trump está listo para conversar, no dudaré en llamarlo. Pero hoy no es el caso", afirmó. Además, criticó el trato del mandatario estadounidense hacia otros líderes, como Volodímir Zelenski y Cyril Ramaphosa: "Un presidente no puede someter a otro al ridículo. Yo respeto a todos y exijo lo mismo".

Brasil rechaza la dependencia del dólar

Lula reiteró esta semana su postura de promover una moneda alternativa al dólar para el comercio internacional, negándose a mantener la subordinación financiera a Estados Unidos. "No abandonaré la idea de crear un sistema que nos permita comerciar sin depender del dólar", sostuvo.

Aunque EE.UU. no ha vinculado oficialmente sus sanciones a esta iniciativa, analistas citados por medios brasileños sugieren que la propuesta —debilitida en el seno del BRICS— influyó en la decisión de Trump. Durante la cumbre del grupo en Río de Janeiro (julio), el presidente estadounidense amenazó con represalias contra los países que abandonen el dólar en sus transacciones globales.