(VIDEO) Presidenta Sheinbaum: "Trump sugirió en una llamada la entrada del Ejército de EE.UU. a México"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reveló este martes que el presidente de EE.UU., Donald Trump, le propuso enviar a militares para combatir el narcotráfico en territorio mexicano.

«El presidente Trump sí, en alguna llamada me planteó que pudiera entrar el Ejército de Estados Unidos y yo le dije que no, que eso no estaba sobre la mesa, ni estaba en discusión, y él lo entendió», afirmó la mandataria durante su habitual conferencia de prensa.

«Pueden insistir de nuevo pero no está en la mesa ese tema. En cambio pues hay otras formas de colaborar, de coordinarnos. Hay información que ellos pueden brindarnos, información que nosotros podemos brindarles a ellos en un esquema de colaboración sin subordinación y respetando nuestra soberanía», señaló.

Sheinbaum realizó estos señalamientos luego de ser cuestionada por artículos de la prensa estadounidense que aseguran que EE.UU. está presionando a México en materia de seguridad y que ello complica la relación entre ambos jefes de Estado.

La víspera, por ejemplo, la presidenta desmintió de manera tajante un reportaje de The New York Times sobre la crisis que enfrenta el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de México, Adán Augusto López, uno de los dirigentes más importantes del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), debido a que, cuando fue gobernador de Tabasco, López designó como secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez Requena, quien se encuentra prófugo y con orden de captura internacional por ser señalado como presunto líder del cártel La Barredora.

El lunes, sin embargo, The Wall Street Journal insistió en que la expansión de los cárteles mexicanos tensionan la relación de México y EE.UU., lo que la presidenta volvió a negar.