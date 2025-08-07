(VIDEO) EEUU cancela la financiación de vacunas contra la gripe y el COVID-19: "Una estrategia peligrosa"

07-08-25.-El Departamento de Salud de EE.UU. retirará 500 millones de dólares en financiación para vacunas con tecnología ARNm, afectando a proyectos de Pfizer y Moderna. Robert F. Kennedy Jr. defiende un cambio hacia estrategias "más seguras", pese a las críticas de expertos.El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. cancelará contratos y retirará la financiación de algunas vacunas, actualmente en fase de desarrollo, para combatir virus respiratorios como la gripe y el COVID-19.Robert F. Kennedy Jr. anunció el martes en un comunicado que se detendrán cerca de dos docenas de proyectos, por un importe total de unos 500 millones de dólares (432 millones de euros), para desarrollar vacunas que utilicen la tecnología del ácido ribonucleico mensajero (ARNm).La decisión de Kennedy de poner fin a los proyectos y retirar su financiación es la última de una serie de decisiones para reprimir la inmunización. El crítico de las vacunas se ha retractado durante mucho tiempo de sus recomendaciones sobre las inyecciones COVID-19, ha despedido al panel que hace las recomendaciones sobre vacunas y se ha negado a ofrecer su apoyo a una vacuna en medio de un brote de sarampión cada vez más grave.El secretario de Sanidad estadounidense arremetió contra las vacunas de ARNm en un vídeo publicado en sus redes sociales, en el que explicaba los motivos de la decisión de cancelar proyectos liderados por gigantes farmacéuticos estadounidenses, como Pfizer y Moderna."Para sustituir los problemáticos programas de ARNm, estamos dando prioridad al desarrollo de estrategias de vacunación más seguras y amplias, como las vacunas contra el virus completo y las plataformas novedosas que no se colapsan cuando los virus mutan", declaró Kennedy.Los expertos en enfermedades infecciosas afirman que la tecnología del ARNm utilizada en las vacunas modernas es segura. Atribuyen a su desarrollo durante la primera Administración Trump en 2016 la ralentización de la pandemia de coronavirus de 2020. Advierten que las pandemias futuras serán difíciles de contener sin ARNm."No creo haber visto una decisión más peligrosa en salud pública en mis 50 años en el negocio", dijo Mike Osterholm, experto en enfermedades infecciosas y preparativos para pandemias de la Universidad de Minnesota.Señaló que la tecnología del ARNm ofrece ventajas potenciales de producción rápida, cruciales en caso de una nueva pandemia que requiera una nueva vacuna. Paul Offit, experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, criticó el planteamiento de Kennedy Jr., calificándolo de corto de miras. "Sin duda ha salvado millones de vidas", dijo Offit sobre las vacunas de ARNm existentes.Las vacunas más antiguas han requerido tradicionalmente el cultivo de trozos de virus, a menudo en huevos de gallina o en cubas gigantes de células, para luego purificar ese material.El método del ARNm parte de un fragmento de código genético que contiene instrucciones para fabricar proteínas. Los científicos eligen la proteína diana, inyectan ese código y el cuerpo produce la cantidad suficiente para desencadenar la protección inmunitaria, produciendo su propia dosis de vacuna.Los MRNA no sólo se utilizan para vacunas contra enfermedades infecciosas, sino que investigadores y biólogos de todo el mundo experimentan con su potencial para el tratamiento del cáncer.En un comunicado emitido el martes, el Ministerio de Sanidad afirmó que "este anuncio no afecta a otros usos de la tecnología de ARNm dentro del departamento". Los proyectos de ARNm abandonados señalan un "cambio en las prioridades de desarrollo de vacunas", dijo el departamento de salud en su declaración, añadiendo que comenzará a "invertir en mejores soluciones".En declaraciones horas después del anuncio en Anchorage (Alaska), el responsable sanitario estadounidense subrayó que se está trabajando para conseguir una alternativa a los ARNm, y añadió que el objetivo del departamento y de la Administración es una vacuna universal que imite la inmunidad natural.