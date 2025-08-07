Gigante naviero Maersk pone fin a la ruta comercial directa de Estados Unnidos con la mayor economía de África

7 de agosto de 2025.-Sudáfrica, la mayor economía del continente, enfrenta desafíos debido a la suspensión de los envíos directos de carga a Estados Unidos por parte de Maersk a partir del 1 de octubre, Publicó Solomon Ekanem información privilegiada sobre negocios Africa.

Las exportaciones sudafricanas se desviarán a través de centros de distribución europeos, lo que incrementará los costos de transporte y los plazos de entrega.

Los plazos de envío más largos, las tarifas más altas y los recargos operativos afectarán aún más la competitividad exportadora de Sudáfrica a nivel mundial.

La decisión, comunicada a los clientes esta semana, según News24, implica que las exportaciones sudafricanas se redirigirán a través de centros de transbordo europeos, lo que resultará en plazos de entrega más largos y mayores costos logísticos para las empresas que ya se encuentran bajo presión.

Si bien Maersk ha atribuido la medida a la reestructuración operativa y a la reorganización de la cadena de suministro global, el momento elegido ha aumentado la preocupación en el sector exportador sudafricano por el deterioro de las relaciones comerciales con Washington.

El cambio se produce en medio de la escalada de tensiones diplomáticas entre Pretoria y la administración del presidente Donald Trump, que recientemente amenazó con revisar la elegibilidad de Sudáfrica bajo la Ley de Crecimiento y Oportunidades para África (AGOA), un pacto comercial crucial que otorga acceso libre de aranceles a los mercados estadounidenses a miles de productos africanos.

Los exportadores sudafricanos se preparan para el impacto

La reciente decisión del gigante naviero mundial Maersk de suspender los envíos directos entre Sudáfrica y Estados Unidos seguramente supondrá un duro golpe para los exportadores sudafricanos, tanto en términos de plazos logísticos como de costos operativos.