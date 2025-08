La India mantendrá las importaciones de petróleo ruso pese a las amenazas de Donald Trump

Según fuentes gubernamentales

Funcionarios indios niegan cambio de política sobre las importaciones de petróleo ruso

Ministerio de Asuntos Exteriores enfatiza la independencia en las decisiones energéticas

Trump ha amenazado con imponer aranceles a los compradores de petróleo ruso

Rusia sigue siendo el principal proveedor de petróleo de la India

NUEVA DELHI, 2 de agosto de 2025) - India seguirá comprando petróleo a Rusia a pesar de las amenazas de sanciones del presidente estadounidense Donald Trump, informaron a Reuters el sábado dos fuentes del gobierno indio, que pidieron no ser identificadas debido a la delicadeza del asunto, informó Reuters.com.

Además de un nuevo arancel del 25% a las exportaciones de India a Estados Unidos, Trump indicó en una publicación en Truth Social el mes pasado que India enfrentaría sanciones adicionales por la compra de armas y petróleo rusos. El viernes, Trump declaró a la prensa que había escuchado que India ya no compraría petróleo a Rusia.

Pero las fuentes afirmaron que no habría cambios inmediatos.

"Estos son contratos petroleros a largo plazo", declaró una de las fuentes. "No es tan sencillo dejar de comprar de la noche a la mañana".

Para justificar las compras de petróleo de la India a Rusia, una segunda fuente afirmó que las importaciones indias de crudo ruso habían ayudado a evitar un aumento repentino de los precios del petróleo, que se han mantenido moderados a pesar de las restricciones occidentales al sector petrolero ruso.

A diferencia del petróleo iraní y venezolano, el crudo ruso no está sujeto a sanciones directas, e India lo compra por debajo del límite de precio actual fijado por la Unión Europea, según la fuente.

El New York Times también citó el sábado a dos altos funcionarios indios, cuyos nombres no se revelaron, que afirmaron que no había habido cambios en la política del gobierno indio.