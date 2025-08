Brasil: Movimientos populares rechazan aranceles de Trump y defienden la soberanía nacional

La iniciativa se denomina «¡El pueblo brasileño gobierna Brasil! Contra el aumento arancelario de Trump» y es el resultado de una alianza entre la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) y los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo

1 de agosto de 2025.- Miles de brasileños protestaron este viernes contra los aranceles impuestos a ese país por la Administración Trump, respaldar al Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ante las presiones injerencistas de Washington y reafirmarle que Brasil es un Estado soberano y merece respeto. Convocadas por movimientos populares, miles de personas de todas las edades se congregaron frente al consulado estadounidense en São Paulo y desde allí repudiaron el sesgo político de los aranceles, impuestos a un país -recordaron- que tiene un saldo comercial desventajoso con EE.UU.



Los movilizados también rechazaron las sanciones de la Casa Blanca contra los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF), en particular al juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y sus aliados.



Además, cuestionaron que el clan Bolsonaro haya pedido medidas restrictivas contra Brasil por no haber permitido la impunidad y haber exigido al exmandatario que rinda cuenta de sus actos anticonstitucionales.



La movilización en São Paulo es el preludio de otras, articuladas en diversas ciudades del gigante suramericano en que hay oficinas diplomáticas de EE.UU.. Se prevé una protesta similar, durante la mañana, frente a la Embajada de Washington en Brasilia y en todo el día se irán sumando actos de calle en Río de Janeiro, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte, Manaus y Recife, entre otros escenarios.



Las movilizaciones se producen en momentos en que cobra fuerza la unidad de amplios sectores en torno a la defensa de la soberanía y en respaldo a la gestión de Lula, en particular su postura serena e intransigente respecto a la necesidad de un diálogo entre Brasil y EE.UU. respecto a las tarifas, ajeno a posturas politizadas.



Analistas han señalado que EE.UU. estaría presionando a través de los aranceles para acceder a tierras raras y otros recursos de Brasil, además de provocar que el Estado derogue obligaciones como la moderación de contenidos y otras que no son del agrado de las empresas tecnológicas y, en cambio, suscitan peligros como la difusión de mensajes de odio a través de las redes sociales.



El 30 de julio, el presidente Donald Trump firmó la orden para comenzar a cobrar aranceles. Estos entrarán en vigor el 6 de agosto y de manera general incrementarán el costo de las exportaciones brasileñas a EE. UU. en un 50 por ciento. La medida afectará sectores estratégicos, entre ellos el acero, los alimentos procesados y los productos agrícolas y minerales.