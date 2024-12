Colombia: ELN anuncia cese de acciones combativas por 10 días

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

22 de diciembre de 2024.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia anunció este domingo que cesará sus acciones combativas a partir de mañana con motivo de las festividades por Navidad y fin de año en Colombia.



En su comunicado, ese grupo insurgente informó que la Dirección Nacional orientó a todas sus estructuras no realizar operaciones militares ofensivas contra las Fuerzas Armadas del Estado desde las 00:00 horas (hora local) del 23 de diciembre y hasta las 00:00 del venidero 3 de enero de 2025.



A propósito de la nota, el presidente del país Gustavo Petro aseguró en su cuenta de la red social X que el fin de la guerra es el propósito nacional de su Gobierno para el año entrante.



Si bien el ELN mantiene pláticas con una delegación gubernamental, el cese al fuego que estuvo vigente por un año expiró el pasado 3 de agosto ante la imposibilidad de las partes de llegar a un acuerdo para su extensión.



Como condición para avanzar en la mesa de diálogos, la insurgencia realizó al Gobierno varias demandas y una de ellas era ser eliminada de la lista de Grupos Armados Organizados, conocidos aquí como GAOS, a lo que el Ejecutivo respondió que esa medida requería de la sanción de una ley y que en el Congreso no había un ambiente apropiado para eso.



Desde esa fecha las negociaciones sufrieron tropiezos. El pasado 16 de septiembre, por ejemplo, el Gobierno declaró cerrados los diálogos de paz con el ELN tras un ataque a una unidad militar que provocó tres muertos.



El atentado con explosivos contra la base castrense en Arauca (este), que ocasionó además lesiones a otros 25 efectivos, fue reivindicado por el Frente de Guerra Oriental de la mentada guerrilla.



No obstante, después que el ELN solicitara una reunión, ambas partes se reunieron en noviembre en Caracas y acordaron mantener los contactos.