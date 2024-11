EEUU: Mike Pence pide al Senado rechazar a Robert Kennedy Jr. por su postura sobre el aborto

Credito: Web

16-11-24.-El republicano Mike Pence, exvicepresidente de Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021), urgió este viernes al Senado de Estados Unidos a rechazar la nominación de Robert F. Kennedy Jr. como secretario de Salud, citando sus posturas a favor del aborto.



Pence, ícono de la derecha evangélica y hoy enemistado con Trump, afirmó que Kennedy Jr. no debería obtener la aprobación del Senado, que estará bajo control republicano a partir de enero, porque su postura sobre el aborto contradice los principios del movimiento provida, una de las bases clave del Partido Republicano.



“El movimiento provida siempre ha confiado en el Partido Republicano para defender la vida y afirmar que un niño no nacido tiene un derecho fundamental a la vida que no puede ser vulnerado”, señaló Pence en un comunicado publicado por su organización conservadora, Advancing American Freedom.



Pence cuestiona nombramiento de Kennedy Jr.



Por eso, instó a los senadores republicanos a rechazar su nominación y garantizar que el próximo secretario de Salud sea un “líder que respete la santidad de la vida”.



Robert F. Kennedy Jr., conocido como RFK Jr., compitió como candidato independiente contra Donald Trump antes de respaldarlo y, previamente, luchó por la nominación demócrata contra el presidente Joe Biden, al que sucedió como candidata del partido la vicepresidenta, Kamala Harris.



A lo largo de su carrera, Kennedy Jr. ha mostrado posturas cambiantes sobre el aborto. Durante su etapa como candidato independiente, declaró que se oponía a prohibir el aborto antes de la viabilidad fetal, que generalmente ocurre entre las semanas 24 y 28 de gestación.



Postura sobre el aborto



Sin embargo, en una fase anterior, cuando buscaba la candidatura demócrata, expresó su apoyo a la prohibición del aborto después del primer trimestre del embarazo, aunque más tarde rectificó esas declaraciones.



Kennedy Jr. es más conocido por difundir teorías conspirativas sobre vacunas, incluida la desacreditada idea de que causan autismo, así como por cuestionar la eficacia de las vacunas contra la covid-19 durante la pandemia.



Incertidumbre

La confirmación de Kennedy Jr. en el Senado, que contará con una mayoría republicana de 53 escaños, enfrenta incertidumbre. La influencia de Pence, ampliamente respaldado por la base republicana provida y la derecha evangélica, podría resultar decisiva para inclinar la balanza entre algunos senadores.



Kennedy Jr. necesitaría solo una mayoría simple de 50 votos para su confirmación, lo que le deja poco margen para posibles deserciones dentro del Partido Republicano.



De aprobarse, tendría el control de un departamento con 80.000 empleados, responsable de más de 100 programas, incluida la regulación de alimentos y medicamentos, la supervisión de Medicare y Medicaid, y la investigación médica de enfermedades como el cáncer y el Alzheimer.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 583 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)