Zimbawe presenta un plan para sacrificar decenas de elefantes para alimentar a la población tras la sequía

Sacrificarán elefantes para alimentar a la población de Zimbawe

17 de septiembre de 2024.- Las autoridades de Zimbawe han establecido planes para sacrificar 200 elefantes para alimentar a las comunidades que enfrentan una hambruna aguda en medio de la peor sequía en cuatro décadas.



La sequía provocada por El Niño ha destruido las cosechas en el sur de África, afectando a 68 millones de personas y provocando escasez de alimentos en toda la región. En Zimbawe, 7,6 millones de personas se enfrentarán a la inseguridad alimentaria entre enero y abril del año próximo, el punto álgido de la temporada de escasez, según el Programa Mundial de Alimentos .



“Podemos confirmar que estamos planeando sacrificar a unos 200 elefantes en todo el país. Estamos trabajando en las modalidades de cómo lo haremos”, dijo Tinashe Farawo, portavoz de la autoridad de parques y vida silvestre de Zimbawe.



Dijo que la carne de elefante se distribuiría a las comunidades de Zimbawe afectadas por la sequía. Sin embargo, algunos conservacionistas criticaron los planes y dijeron que había mejores soluciones para ayudar a alimentar a las personas cuyas cosechas se habían estropeado.



El sacrificio, el primero en el país desde 1988, se informó por primera vez el viernes y sigue a la decisión del mes pasado de la vecina Namibia de sacrificar 83 elefantes y distribuir carne a las personas afectadas por la sequía.



“En lo que respecta a la situación del hambre, la carne no es un alimento básico en Zimbawe. Lo que necesitamos son cereales”, dijo Farai Maguwu, director del Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales, una organización no gubernamental.



Cuando las sequías son tan intensas, los conflictos entre los seres humanos y la fauna silvestre pueden aumentar a medida que los recursos escasean. El año pasado, 50 personas murieron en ataques de elefantes en Zimbabue.



Maguwu argumentó que se deberían perforar más pozos para que tanto los humanos como los elefantes puedan beber en las áreas afectadas y que, si todavía hay problemas, los elefantes deberían ser reubicados en parques nacionales con menos animales, en lugar de sacrificarlos.



Los elefantes serán sacrificados en los distritos de Hwange, Mbire, Tsholotsho y Chiredzi, en zonas donde, según las autoridades, los animales han tenido enfrentamientos con los humanos.



Se estima que más de 200.000 elefantes viven en un área de conservación distribuida en cinco países del sur de África (Zimbabwe, Zambia, Botswana, Angola y Namibia), lo que convierte a la región en el hogar de una de las mayores poblaciones de elefantes del mundo.



Farawo dijo que el sacrificio es también parte de los esfuerzos del país por descongestionar sus parques, que según él pueden albergar sólo a 55.000 elefantes. Zimbabue alberga a más de 84.000 elefantes.



“Es un esfuerzo por descongestionar los parques ante la sequía”, dijo. “Las cifras son apenas una gota en el océano porque estamos hablando de 200 [elefantes] y estamos hablando de más de 84.000, lo cual es mucho”.



La sequía de este año podría matar a más elefantes de Zimbabue. En enero de 2024, durante la temporada de sequía anterior, al menos 160 elefantes murieron en Hwange debido a la escasez de agua y alimentos y a las temperaturas abrasadoras. A fines de 2019, más de 200 elefantes murieron por falta de agua.



Las lluvias tardías de finales de 2023 retrasaron la siembra de cultivos y un período caluroso y seco a principios de 2024 provocó que la cosecha fracasara en la mayor parte del país.



Zimbawe, que ha sido elogiado por sus esfuerzos de conservación y el aumento de su población de elefantes, también ha estado presionando a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres para reabrir el comercio de marfil y de elefantes vivos.



Zimbawe tiene reservas de marfil por valor de unos 600.000 dólares (450.000 libras esterlinas) que no puede vender.