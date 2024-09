Huelga de trabajadores paraliza principal aeropuerto de Kenia

Huelga de trabajadores del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Kenia

11 de septiembre de 2024.- El paro, convocado por el Sindicato de Trabajadores Aeroportuarios de Kenia (KAWU), provocó que cientos de viajeros no pudieran tomas sus vuelos.



Los trabajadores del aeropuerto internacional Jomo Kenyatta de Kenia, el principal del país, realizaron este miércoles una huelga en contra de un acuerdo previsto entre el gobierno y la multinacional india Grupo Adani.



El secretario general del KAWU, Moss Ndiema, expresó “El Gobierno no ha sido claro y no es sincero. No nos han proporcionado todos los documentos que hemos solicitado. Todo lo que queremos es que el Gobierno detenga el plan Adani”.



El acuerdo con el Grupo Adani implicaría renovar el Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta, la construcción de una pista y una terminal, a cambio de que la empresa gestione el aeropuerto durante un período de 30 años.



Según el KAWU, la implementación del acuerdo provocaría pérdidas de empleos, además de condiciones de servicio inferiores para los que decidan quedarse.



La implementación del acuerdo fue suspendida este lunes de manera temporal por el Tribunal Superior hasta que se escuche un caso presentado por la Sociedad de Abogados de Kenia y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia.



Ambas organizaciones sostienen que el aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, además de ser uno de los aeropuertos más importantes de África del Este, es un activo nacional estratégico, por lo la implementación del plan violaría los principios de la buena gobernanza, la transparencia y el uso responsable del dinero público.