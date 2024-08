Voepass suspende en Brasil venta de pasajes tras caída de avión

ATR de Voepass

21 de agosto de 2024.- La aerolínea Voepass suspendió hasta el 31 de agosto la venta de pasajes para destinos en Brasil, tras la caída, hace hoy 12 días, de uno de sus aviones en el estado de Sao Paulo.



El turbohélice ATR 72-500 de Voepass, que cumplía el vuelo 2283, se estrelló el 9 de agosto en un condominio de casas en el municipio paulista Vinhedo y mató a 62 personas a bordo (58 pasajeros y cuatro tripulantes). No hubo sobrevivientes.



Según la compañía, la medida de aplazar la oferta de boletos fue adoptada como resultado de la reorganización de la red por contingencia, lo que causó retrasos y cancelaciones de vuelos.



En el sitio de la empresa, la venta de billetes para vuelos que conectan a las capitales de Fortaleza, del estado de Cearña (nordeste) y Natal, de Río Grande do Norte, y ambas al archipiélago Fernando de Noronha o al municipio cearense Juazeiro do Norte, está bloqueada hasta al menos el 31 de agosto.



Tampoco es posible comprar boletos para viajar entre Fernando de Noronha y Juazeiro do Norte antes del 1 de septiembre.



De acuerdo con la operadora responsable del aeropuerto de Fernando de Noronha, además de suspender la venta de billetes, Voepass no realiza los vuelos que conectan el archipiélago a Fortaleza y Natal desde el día 12.



Se mantienen solo los dos vuelos diarios entre Recife, capital de Pernambuco (nordeste), y Fernando de Noronha, que atienden prioritariamente a quienes adquirieron billetes vendidos por la aerolínea Latam, con la que Voepass es socio comercial.



La estatal Agencia de Brasil informó que, desde el accidente del vuelo 2283, muchos viajeros decidieron no volar con Voepass y cancelaron sus billetes.



Quejas sobre cancelaciones de vuelos por la propia empresa también se multiplicaron.



Consultada por el portal R7, Voepass lamentó los «contratiempos causados por la contingencia» y señaló que trabajan para minimizar los inconvenientes.



La Agencia Nacional de Aviación Civil comunicó que supervisa regularmente las quejas que los pasajeros registran en los canales de atención de la propia oficina o en la plataforma consumidor.gov.



Este martes, la Cámara de Diputados publicó en el Diario Oficial de la Unión que creó una comisión externa para acompañar las investigaciones sobre el desastre aéreo en Vinhedo.



Las causas de la caída están bajo pesquisas por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos.



Un análisis satelital indica que el avión de Voepass voló entre ocho y 10 minutos dentro de una formación de hielo severo, condición climática que, el manual del fabricante clasifica como emergencia, y puede llevar a la aeronave a perder sustentación y girar.