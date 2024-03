Argentina: gobierno anuncia 15 mil despidos y suspende 11 mil cooperativas

Marcha contra los despidos en Argentina

28 de marzo de 2024.- “Esta es la primera vez en 18 años que pongo la huella y no puedo entrar. Siento que me tiemblan las piernas”, aseguró esta mañana Patricia Agüero, una de las víctimas del ajuste brutal sin precedentes en el Estado que, según denuncian los sindicatos, el Gobierno lleva adelante sin ningún tipo de criterio.



Los 15 mil despidos de la administración pública nacional, sin contar los organismos descentralizados y empresas públicas, se están dando en la previa a un fin de semana largo en el que vencerán los contratos de todos aquellos trabajadores que aún no están en planta, sin importar su antigüedad ni modalidad de contratación.



Es el caso de Patricia, quien está contratada desde hace 18 años con una modalidad transitoria y que, pese a su antigüedad y su trabajo constante en el organismo, se encontró esta mañana con que no podía ingresar a su sitio habitual de trabajo.



“Hoy quise poner mi huella como todos los días. Trabajo 8 horas todos los días desde hace 18 años. Si falto es porque me enfermo, no porque soy una ñoqui. Puedo asegurarte que no vi a ninguno en 18 años. Hoy, como un día más, pongo mi huella y me da acceso denegado. Y tengo un contrato que termina el 31 de marzo”, explicó.



Por su lado, Luciano Burgos, despedido de la secretaría de Cultura, señaló: “La idea es sembrar el miedo. Entonces aparecen rumores de si son 70 mil, si son 20 mil. Después lo que empieza a pasar es que, como en todo organismo, apelan al miedo de las personas. A que cada uno pueda intentar salvarse de manera individual. Esto genera diferentes reacciones”.



Despidos en Vialidad Nacional



Desde Vialidad Nacional, la secretaria general del sindicato sectorial, Emiliana Mc Namara, explicó que viven esta jornada con “indignación”. “Vemos que no hay un criterio en cuanto a las personas de los listados”, expresó, en relación a los despidos.



En este sentido, aseguró que la nómina abarca a trabajadores de todos los sectores y de todos los tipos de contratación: “Vemos el listado y no se entiende. Hay ingenieros, topógrafos, abogados. No hubo ningún tipo de criterio”, se lamentó.



Por lo que advirtió: “Al observar eso, vemos que van por el achicamiento del organismo. Lo que quieren es frenar la obra pública. Están yendo por las rutas nacionales por las que transitamos todos y todas. Hoy no se hace mantenimiento, cuando las muertes por accidentes de tránsito son de las que más hay en el país”.



El ajuste en Anses



En tanto, la cantidad de despidos en los organismos descentralizados, como la Anses, que emplea a miles de personas en todo el país, todavía es una incógnita. Lo que sí se sabe es que la motosierra se utiliza con la misma falta de criterio que con los trabajadores del Poder Ejecutivo Nacional.



Así lo dejó en claro Carlos Ortega, secretario general del sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la ANSES (Secasfpi): “El Gobierno nefasto de Milei volvió a despedir a compañeros de Anses, trabajadores de distintos puntos del país, sectores y modos de contratación”.



Para Ortega, estos despidos tiene una doble crueldad. “Por un lado, cierran oficinas de muchos lugares y muchas ciudades y quedan sin atención en temas sensibles. Por otro lado, porque despiden a familiares de víctimas del Covid que habían sido empleados de la Anses y fallecieron por atender durante la pandemia”, contó.



Y añadió: “Vamos a luchar por la recomposición de cada uno de los compañeros, y esto se tiene que hacer con un paro nacional. Espero que todos los compañeros y organizaciones puedan acompañar. Esto es para el conjunto de la sociedad”.



La respuesta de ATE



En este contexto, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que la semana que viene podría haber «ocupaciones pacíficas» de ministerios y dependencias oficiales ante la posibilidad de despidos masivos, que fueron anticipados por el propio presidente Javier Milei.



El dirigente sindical explicó que «el 31 de marzo vencen más de 70 mil vínculos contractuales en la Administración Pública Nacional: 65 de los denominados planta transitoria-Artículo 9 y otros 6 mil de Asistencia Técnica y Profesional».



En declaraciones radiales, Aguiar señaló que ese universo de empleados podría no ver renovados sus contratos: «El Presidente no conoce el Estado. Sólo hace falta aplicar el sentido común para saber que no se podría reducir la planta funcional de la Administración Pública en esa cantidad».



El Gobierno dará de baja más de 11 mil cooperativas por «irregularidades»



Manuel Adorni confirmó que el Gobierno se darán de baja más de 11 mil cooperativas en las que se detectaron distintas irregularidades y además realizará una «depuración» del padrón en las que se inscriben: apuntarán a las creadas desde 2019 a 2023.



«El Ministerio de Capital Humano va a controlar y depurar el padrón de cooperativas que reviste innumerables irregularidades, se suspenderá la operatoria de las que se crearon entre 2020 y 2022. También se va a retirar la autorización a 11.853 que se ya se bajaron en 2019 y por alguna razón volvieron a financiarse», anunció el vocero presidencial.



Durante la conferencia de prensa especificó que «el padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años, el 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% registraron el mismo mail y el 9% comparten el mismo domicilio».



En esa línea, añadió: «Resulta sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tiempo instituciones que no tenían la mínima legalidad. Había 300 cooperativas relacionadas con el Potenciar Trabajo a las que se destinaban u$s 34 millones, las cuales ya no tienen razón de ser».



El gobierno dará de baja cooperativas



Las cooperativas pasaron de 9978 a 23.836 según detalló Adorni sobre las irregularidades que detectaron en este sector económico sobre el que apuntó el Gobierno para relevar en qué condiciones se encontraban inscriptas las organizaciones que recibían fondos estatales.



De esta manera, el Poder Ejecutivo continúa con «la eliminación de otra caja negra de la política», según consideraron desde la Casa Rosada ante esta medida que va en sintonía con la auditoría de distintos gastos que impulsó la gestión de Javier Milei.



El padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años, el 70% no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% registraron el mismo mail y el 9% comparten el mismo domicilio, sostuvo Adorni.



Además, Adorni aclaró que el universo de «contratos evaluados es de 70.000» pero que se darán de baja 15.000, mientras que el resto se renovarán por seis meses para seguir con la auditoría. Esta descripción contradice lo asegurado por Javier Milei en IEFA Forum.



«No se incluyen bajas que pudieran ocurrir en PAMI ni en empresas públicas, por eso no está el número final consolidado», detalló el vocero sobre qué pasará con los empleados públicos en esta última semana de marzo. «El objetivo es quedar en los que correspondan, la idea no es hacer ningún tipo de daño», cerró.