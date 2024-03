(VIDEO) Milei vuelve a insultar al presidente de México Y Sheinbaum le responde

El presidente argentino, Javier Milei, llamó 'ignorante' a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en una entrevista con la cadena CNN en español, en lo que fue un insulto más del mandatario sudamericano a otro líder de izquierda de la región.

"Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece", dijo Milei al periodista Andrés Oppenheimer, al responder una pregunta sobre las críticas que el presidente mexicano y la candidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, han hecho sobre sus ideas políticas.

Milei expresó su desacuerdo con que su llegada a la Casa Rosada haya representado un "retroceso" para el pueblo argentino, como sugirió Sheinbaum. Según él, los argentinos perdieron casi el 80% de sus ingresos durante los Gobiernos considerados como kirchneristas.

"No sé si los socialistas odian más la evidencia empírica o el agua", comentó el presidente argentino.

En ocasiones anteriores, Milei se refirió a López Obrador como "patético" y "repugnante", enfatizando su desacuerdo con las políticas progresistas del primer presidente de izquierda que ha tenido México.

A su vez, López Obrador ha llamado a Javier Milei "facho ultraconservador" por sus ideas neoliberales.

El 26 de febrero pasado, López Obrador descartó que su Gobierno tuviera pensado invitar al mandatario argentino. "No tengo pensado invitar ni al presidente Milei ni a ningún otro presidente. Siempre con respeto a sus pueblos porque, aunque tengamos posturas distintas, como es obvio, fue electo por los argentinos y nosotros respetamos y queremos mucho al pueblo de Argentina", dijo.

Antes, en diciembre de 2023, después de la elección del autodenominado presidente "libertario" López Obrador dijo que lamentaba mucho "lo que pasa en Argentina".

"El Estado en Argentina asume las deudas de una élite de potentados. Es lo más inhumano y cruel que puede haber, el quitarle a los de abajo para darle a los de arriba", apuntó en esa ocasión López Obrador.

Sheinbaum responde a Milei por llamar "ignorante" a López Obrador

Este 27 de marzo, la candidata del oficialismo a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, pidió respeto para López Obrador de parte de Milei. "Claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo son los proyectos", comentó.

"Él [Milei] representa un proyecto: la reivindicación, como él lo ha dicho, ya ni del neoliberalismo, sino del liberalismo económico extremo. Él no considera que el Estado debe regir el desarrollo de la economía. Él no considera que la educación, que la salud, sea un derecho. Él considera que el espacio de libertades es el mercado y nosotros siempre hemos dicho: '¿cómo va a ser el espacio de libertad el mercado cuando tienes salarios que no te alcanzan ni para lo mínimo?', ese no es un espacio de libertad", expuso Sheinbaum.

Según la política, el pueblo mexicano decidió dejar atrás el neoliberalismo. "Nosotros reivindicamos el libre mercado, la inversión privada, el papel de los empresarios, estamos en contra de la corrupción; pero también reivindicamos el papel del Estado", aclaró. De tal manera, aseguró que el proyecto de la Cuarta Transformación de López Obrador ya ha logrado la disminución de la pobreza y la desigualdad.

Durante su conversación con CNN, Milei también habló sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro, haciendo referencia a su pasado como guerrillero. "Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista", comentó. El Gobierno de Colombia, a su vez, ordenó expulsar a diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá.