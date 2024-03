España: juez ordena bloqueo de Telegram

Credito: ÚN

23 de marzo de 2024.- El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha dado tres horas a los operadores para bloquear en España la aplicación de mensajería instantánea Telegram, que contarían desde la recepción de la comunicación judicial, según figura en el auto del magistrado.



La orden del juez deriva de una denuncia presentada por Mediaset, Antena 3 y Movistar en la que acusaban a la aplicación de alojar sin permiso contenido protegido por derechos de autor.



Un auto por el que Pedraz dirige un mandamiento a las operadoras de telecomunicaciones y de acceso a Internet con autorización para operar en España para procedan a la suspensión de los recursos asociados a Telegram.



Se trata de una medida cautelar en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram.



Pedraz, titular de Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, considera esta medida “necesaria, idónea y proporcional” porque, según él, no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados.



El auto recuerda que las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular.



Por tanto, dice el juez, quedarían pendientes numerosas diligencias de investigación que dependería de la información que facilitara la ejecución de la comisión rogatoria.



Así, insiste en que el incumplimiento reiterado de la petición dirigida a Islas Vírgenes de 28 el julio del 2023 impide la continuación de la instrucción de la causa.



Y es precisamente esa falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes, a las que solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram, provoca que deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares, es decir, el bloqueo.



“Esta reiterada comisión del delito contra los derechos de la propiedad intelectual justifica la adopción de las medidas cautelares interesadas al concurrir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad”, subraya el juez en su auto.

Facua considera “desproporcionado” el bloqueo



La organización de defensa de los consumidores Facua considera “desproporcionado” el bloqueo cautelar de Telegram por alojar sin permiso contenidos protegidos por derechos de autor, dictado por la el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.



Según Facua, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomó la decisión después de que los responsables de Telegram no contestaran a sus requerimientos.



Facua advierte de los “enormes” perjuicios que causará la decisión judicial para los millones de usuarios de Telegram y para las empresas, organizaciones e instituciones públicas y privadas que difunden contenidos de forma lícita a través de sus canales en esta plataforma.



“Es como si cerraran internet porque existen webs que alojan ilegalmente contenidos protegidos por derechos de autor, como si cortaran toda la señal de televisión porque existen cadenas piratas”, dice en una nota el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.



La plataforma sigue activa esta mañana de sábado, pero es previsible su bloqueo “en las próximas horas o días”, porque las compañías de telecomunicaciones están obligadas a asumir la orden del magistrado, añade la organización de consumidores.