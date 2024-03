(VIDEOS) Colombia: Petro acusa persecución a su Gobierno y propone una Asamblea Nacional Constituyente

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, insistió el viernes 15 de marzo en que quieren borrar su Gobierno y que hay persecución, durante un discurso en el Valle del Cauca (oeste).

"Ya no es momento de un acuerdo nacional como propuse. Han echado tres senadores, me quedé sin cónsules en México, dijeron que María José Pizarro no puede estar en la mesa directiva y dicen que no hay persecución. Quieren tumbar los decretos y acabar con este momento histórico, borrarnos", denunció el mandatario en su alocución.

En su discurso ante una multitud de más de 17.000 personas en el monumento a la Resistencia —emblemático lugar de las protestas de 2021— Petro señaló que intentó construir un Gobierno plural, con diferentes fuerzas políticas, pero solo estaban ahí para obtener puestos.

"Construí primero un Gobierno plural, lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas que no habían triunfado se podían sumar, pero no nos querían, estaban ahí para aprovechar el puesto. Se armó la coalición para frenar el Gobierno del cambio, se les propuso un acuerdo nacional no solo para el Gobierno, sino para la sociedad colombiana, para que los que se han matado entre sí se hablaran", señaló.

Una Asamblea Nacional Constituyente

El presidente de Colombia, planteó el viernes convocar a una Asamblea Nacional Constituyente a fin de que el gobierno pueda hacer cumplir la Constitución y avanzar en las reformas sociales demandadas por la mayoría de los colombianos.

Durante un acto con representantes de la minga indígena en la ciudad de Cali, el mandatario habló de la necesidad de reformar las instituciones del Estado colombiano para que obedezcan al pueblo.

"Si las instituciones que tenemos hoy en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó y mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va a ir arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de estas instituciones las que se tienen que presentar" acotó Gustavo Petro.

El jefe de Estado colombiano expresó que la "Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr".

Según Gustavo Petro, su gestión ha sido impedida de realizar los cambios y transformaciones que necesita el país por los obstáculos puestos por algunos órganos del Estado. Estas declaraciones surgen ante el posible hundimiento en el Senado, de la reforma de salud, uno de los proyectos insignia del actual mandatario colombiano.

En referencia al sistema de Salud vigente en Colombia, el presidente Petro afirmó que él mismo ha asesinado a más ciudadanos que el conflicto armado.

Petro añadió que "340 mil colombianos murieron, pudiendo vivir si se les hubiera atendido en un hospital, más que la violencia armada".

De acuerdo al presidente colombiano, se le propuso a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) alternativas para que los recursos que el Estado entrega para las pensiones y la salud puedan llevar una cama o a un lugar digno a los enfermos.

Con información de Sputniknews / TeleSur.