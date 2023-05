Día de las y los trabajadores. 1 de Mayo: Cientos de miles se manifestaron en varios países

Cientos de miles de trabajadores se manifestaron en varios países Credito: Reuters

03-05-23.-Cientos de miles de trabajadores y trabajadoras agobiadas por la inflación marcharon este lunes por ciudades de todo el mundo para conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores y exigir justicia social, en manifestaciones de una intensidad que no se veía desde antes de la pandemia.



Movilizaciones históricas en Europa



Este año, Francia encabeza las manifestaciones sindicales del 1 de mayo. Según los principales sindicatos del país, un aproximado de 2,3 millones de personas han salido a las calles de París, Nantes y Lyon para conmemorar la fecha, pero también para expresar su inconformidad con la reforma pensional impuesta por el gobierno de Emmanuel Macron.



En varios lugares las protestas fueron reprimidas duramente por la policía. Además, algunos manifestantes irrumpieron en establecimientos comerciales para seguir mostrando su inconformidad con la situación actual. Según el ministerio de Interior francés, al menos 200 personas han sido arrestadas en las movilizaciones. La Policía detuvo a 30 personas en parís y a 14 en la occidental Nantes, y se reportaron enfrentamientos e incendios de autos en la sureña Lyon, informó la agencia de noticias AFP.



Esta jornada histórica se puede ver como la continuidad de la lucha contra la reforma de Macron, a pesar de la política de las direcciones sindicales de apaciguar los ánimos. La Red por la Huelga General organizó una columna de más de 1000 personas en París que muestra la disposición de la vanguardia de los trabajadores a enfrentarse al gobierno.



En Alemania, las movilizaciones dieron inicio con una concentración masiva denominada "Recuperar la noche", convocada por agrupaciones feministas y defensores de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Además, los principales sindicatos alemanes también han liderado marchas en Berlín para conmemorar este día.



Este lunes, miles de personas participaron en marchas organizadas por los sindicatos alemanes en Berlín, Colonia y otras ciudades, rechazando los recientes llamamientos de políticos conservadores a restringir el derecho de huelga.



El Reino Unido, donde la inflación supera el 10%, vive por ejemplo una oleada de movimientos sociales desde hace varios meses para pedir un aumento de los salarios, tanto en los servicios públicos como en el sector privado. Las enfermeras y enfermeros británicas iniciaron una huelga de 28 horas para exigir aumentos salariales, un paro que afectaba a muchos servicios en los hospitales, incluyendo, por primera vez, los de cuidados intensivos y oncológicos.



El principal sindicato de la profesión rechaza el 5% de incremento salarial y un pago único excepcional de al menos 1.250 libras (1.570 dólares) que ofrece el Gobierno.



En el Estado español hubo más de 70 marchas, encabezadas por los sindicatos, que advirtieron de “conflicto social” si los salarios del país, que son bajos para el promedio de la Unión Europea (UE), no subían en línea con la inflación. La marcha central en Madrid, la capital española, reunió a miles de personas bajo el lema de ’Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios’, informó la agencia de noticias Europa Press.



Cuatro ministros o ministras del Gobierno progresista del presidente Pedro Sánchez estaban en la marcha, incluyendo la de Trabajo, Yolanda Díaz, y de Igualdad, Irene Montero. Actuaban como si no fueran parte del gobierno que ajusta a los trabajadores y acaba de pasar una reforma de las jubilaciones que obliga a trabajar más años.



Manifestaciones o huelgas sectoriales también se registraron en otros países europeos, como Letonia o Portugal para reclamar un mayor salario ante el aumento del costo de la vida.



Protestas históricas en Asia



El movimiento sindical en Sri Lanka organizó múltiples manifestaciones para conmemorar el día. Los trabajadores también expresaron su inconformidad con las políticas de austeridad propuestas por el Gobierno, al igual que con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional.



Al mismo tiempo, en Corea del Sur, miles de personas se congregaron en Seúl, la capital, para protestar contra el aumento de precios en el país y exigir una reducción en el horario laboral. Enfrentan el proyecto de ley que pretende justamente extenderla. Se reporta que ha sido la movilización más grande por el 1 de mayo desde que inició la pandemia por Covid-19.



Las autoridades de Turquía reportan que aproximadamente 40 personas han sido detenidas en las movilizaciones de Estambul, ya que los contingentes intentaban llegar a la histórica plaza de Taksim.



Aunque la plaza tiene un significado importante para los trabajadores turcos —en 1977, individuos armados atentaron contra un grupo de trabajadores que conmemoraba el 1 de mayo en la plaza—, el gobierno del Recep Tayyip Erdogan prohibió la entrada de manifestantes. Periodistas que trataban de filmar a los manifestantes que eran trasladados por la fuerza a furgones de la policía también fueron obligados a retroceder o detenidos.



Tokio, la capital japonesa, también experimentó manifestaciones multitudinarias en sus calles. Decenas de académicos, miembros de sindicatos y políticos de la oposición lideraron las olas de trabajadores que salieron a las calles. Además, criticaron al Gobierno japonés por sus planes de aumentar el gasto militar, argumentando que ese dinero debería ir a programas para el bienestar social.



América latina también salió a la calle



En Argentina el Frente de Izquierda-Unidad hizo un acto masivo en la Plaza de Mayo por la derrota del ajuste y el pacto del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyado por todos los partidos patronales.



Los reclamos enmarcan problemas como la inflación del 104,3 % anual en marzo último, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la informalidad laboral y el aumento de la pobreza al 39,2 % en 2022.



En un manifiesto firmado por la Nueva Central de las y los Trabajadores de México, la organización criticó que los Gobiernos neoliberales “están desplegando una brutal ofensiva” en contra de la clase trabajadora al imponer reformas antipopulares. Los trabajadores marcharon para exhibir la incertidumbre, desigualdad económica, el conflicto y la ruptura social que existe en el país.



Reprocharon que no se han resuelto las demandas de organizaciones como el Sindicato Mexicano de Electricistas ni el de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (Notimex), pese a que éste último lleva ya tres años en huelga.



Los manifestantes salvadoreños pidieron a las autoridades "nuevamente revisar" el salario mínimo, que actualmente es de 365 dólares mensuales, para un aumento que les permita "costearse los productos de la canasta básica".



Durante las protestas, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) denunció la detención de al menos 20 sindicalistas, algunos de ellos capturados en el marco de un régimen de excepción implementado en el país para “combatir” a las pandillas. En esa misma línea, tres líderes sindicales puertorriqueños fueron arrestados en las protestas organizadas.



En Venezuela trabajadores y trabajadoras en Caracas marcharon este 1 de Mayo en repudio a las políticas económicas antiobreras del gobierno de Maduro. Exigieron aumento al salario mínimo igual a la canasta básica, alto a los despidos, libertad de los trabajadores presos y repudian la corrupción. La Liga de Trabajadores por el Socialismo (LTS) marchó durante la jornada de protesta junto a sindicatos, corrientes sindicales, agrupamientos de izquierda y activistas en un bloque unificado, levantando las banderas de la clase trabajadora, como lo expresaron sus voceros durante el recorrido.



En el propio día de las y los trabajadores el Gobierno de Maduro se burló una vez más de toda la clase obrera, decretando el congelamiento del salario mínimo que no sobrepasa los 5 dólares mensuales al cambio oficial, cínicamente aumentando míseramente el cesta ticket de alimentación al mismo tiempo que reduce el llamado "bono de guerra", que no es más decretar el hambre para todo un pueblo. Continúa con la política de bonificación total mientras el salario mínimo sigue en el suelo, todo para congratularse también con los empresarios. Así reina el capitalismo más salvaje en Venezuela.



Cientos de trabajadores se acercaron este lunes a la Plaza Primero de mayo de Montevideo, la capital de Uruguay, donde, bajo el lema "Hoy como ayer, la clase obrera no fallará" el PIT-CNT celebró un acto especial. Se conmemoraron los 50 años de la Huelga General iniciada tras el golpe de Estado de 1973 y el 40 aniversario del 1 de mayo de 1983, hito en el proceso hacia la reapertura democrática de 1985.

