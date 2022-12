Nueva presidenta de Perú recula sobre gobernar hasta 2026 y está dispuesta evaluar adelanto elecciones

La nueva Presidenta de Perú Dina Boluarte hablando con periodistas en el Palacio de Gobierno Credito: Reuters

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el viernes que está dispuesta a conversar con las fuerzas políticas y civiles del país sobre un adelanto de elecciones, pero afirmó que no es el momento de promover una asamblea para cambiar la Constitución, reseñó la agencia Reuters.



Boluarte, que asumió el miércoles tras la destitución de Pedro Castillo, pidió calma al país debido a un brote de algunas protestas en apoyo al exmandatario y pedidos de elecciones generales anticipadas en el país.



"Si la sociedad y si es que la situación lo amerita adelantar elecciones, en conversación con las fuerzas democráticas y políticas del Congreso, nos sentaremos a conversar", dijo Boluarte a periodistas saliendo de su domicilio en un distrito limeño, antes de enrumbar a Palacio de Gobierno.



Imágenes de la televisión local mostraron temprano el bloqueo en un tramo de la principal carretera de la costa peruana, a 300 kilómetros al sur de Lima, por parte de cientos de agricultores que demandan adelantar las elecciones.



Otras protestas con pedidos similares y el apoyo a Castillo se habían registrado también el jueves, aunque moderadas, en algunas calles de Lima y ciudades del interior del país.



Boluarte, una abogada de 60 años que era la vicepresidenta de Castillo, se convirtió en la primera mujer que asume la magistratura del país y debe cumplir el actual mandato hasta el 2026, según la Constitución.



"Quiero llamar a las hermanas y los hermanos que están saliendo en protesta, seguramente con razón o sin razón, quiero llamar a ellos: calmémonos", dijo la mandataria. "No he sido yo quien ha provocado tal situación, acá estoy solo cumpliendo el rol constitucional (...) busquemos una salida pacífica".



Respecto a pedidos de algunos partidos de izquierda y de un sector de la población de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución, la mandataria dijo que es un reclamo postergado que no debe abandonar.



"Pero creo que éste no es el momento, ahorita el Perú está atravesando una crisis política y hay que solucionar la crisis económica y alimentaria", señaló Boluarte.



La presidenta dijo además que planea visitar en prisión a Castillo, cuyo "golpe de Estado nos sorprendió a todos, inclusive a sus ministros".



"Quisiera visitarlo y saber qué pasó", destacó Boluarte.



Castillo permanece detenido en una prisión policial de la Lima, donde también está recluido el expresidente Alberto Fujimori, según autoridades judiciales.



Sobre la designación de su primer gabinete de ministros, la presidenta dijo que sería entre viernes y sábado.



El sorpresivo cambio de mando en Perú no ha surtido al menos hasta ahora efectos negativos en los mercados y analistas afirman que las instituciones económicas y financieras de Perú continúan resilientes a la volatilidad política.



Sin embargo, Boluarte, que pidió una tregua en su primer discurso al asumir el poder, tendrá que ir con cuidado para evitar el destino de otros gobernantes que se han visto forzados a dejar el Palacio de Pizarro antes del final de sus mandatos.

