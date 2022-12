El New York Times inicia por primera vez una gran huelga en más de 40 años

Los reporteros y editores de The New York Times iniciaron el jueves una huelga de un día, la primera de este tipo en más de 40 años, informa el medio en su sitio web.



En un comunicado emitido el miércoles por la noche, el sindicato The New York Times Guild acusó al periódico de negociar de mala fe un contrato que expiró en 2021.



Incluso después de unas 40 sesiones de negociación, los participantes no pudieron llegar a un acuerdo sobre salarios, beneficios médicos, jubilación y otros asuntos, lo que provocó que más de 1.100 empleados firmaran un compromiso de huelga de 24 horas.



"Su propuesta salarial aún no cumple con el momento económico, quedando muy por detrás de la inflación y la tasa promedio de ganancias salariales en Estados Unidos", indicó el sindicato en su anuncio.



El diario ha ofrecido a los miembros del sindicato un aumento del 5,5 % tras la ratificación del contrato, pero el sindicato insiste en un aumento del 10 %.



Joe Kahn, editor ejecutivo de NYT, señaló que estaba decepcionado con la decisión del sindicato. "Las huelgas suelen ocurrir cuando las conversaciones se estancan. Ahí no es donde estamos hoy", aseguró.



"Penalización por lealtad"



"Mi salario de hoy no vale mucho más que mi salario después de la inflación, cuando empecé aquí en 1995. He pagado la 'penalización por lealtad'", se quejó un empleado citado por el sindicado, agregando que siempre aceptaba aumentos insignificantes del 2 % cuando "la industria estaba luchando y la gerencia se estaba lamiendo las heridas de las malas decisiones comerciales".



"Durante este tiempo, he luchado por llevar a tres hijos a la universidad mientras la compañía se golpeaba el pecho por las crecientes ganancias y el aumento de los ingresos, suscripciones, repartiendo millones en aumentos ejecutivos, dividendos y recompras de acciones", reveló.



El sindicato NewsGuild de Nueva York anunció la semana pasada que más de mil empleados iniciarían un paro este jueves durante 24 horas a menos de que las dos partes llegaran a un acuerdo de un contrato laboral donde el principal enfrascamiento se encuentra en los aumentos salariales y las políticas de trabajo desde casa.