EEUU pide a sus ciudadanos que abandonen Rusia "de inmediato"

Credito: Web

28-09-22.-La Embajada de Estados Unidos en Rusia ha pedido a sus ciudadanos que abandonen "de inmediato" este país, según se desprende de un comunicado publicado en la web de la legación diplomática. "Los ciudadanos de Estados Unidos no deben viajar a Rusia y aquellos que residen o viajan (ahora) a Rusia deben salir del país de inmediato mientras haya opciones limitadas de viajes comerciales", dice la nota.



El comunicado recuerda que el pasado 21 de septiembre las autoridades rusas declararon una movilización militar parcial para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania. "Rusia podría negarse a reconocer la ciudadanía estadounidense de personas con doble nacionalidad, impedirles el acceso a la asistencia consular de Estados Unidos, prohibir su salida de Rusia y llamar a filas a los que tienen los dos pasaportes", indica el comunicado.



Agrega asimismo que actualmente las opciones para salir de Rusia son "extremadamente limitadas" y a menudo no están disponibles si no se reserva con la suficiente antelación. "Las rutas terrestres para coches y autobuses siguen abiertas", continúa. Por ello, los estadounidenses que decidan abandonar Rusia deben hacerlo "lo antes posible". La misión diplomática advierte de que tiene "grandes limitaciones" para asistir a sus ciudadanos, además de que las posibilidades de salir del país pueden "reducirse aún más" en cualquier momento.



Rusia no expedirá más pasaportes para las personas movilizadas para el ejército, indicó hoy el portal de información del gobierno, en momentos en que decenas de miles de personas ya huyeron al extranjero a raíz de esta situación, hacia Georgia o Kazajistán, entre otros. "Si un ciudadano ya fue convocado a efectuar su servicio militar o si recibió una convocatoria (para la movilización o la conscripción), le será rechazado el pasaporte internacional", puede leerse en el portal de información.



*Con información de efe/afp