Petro sobre Piedad Córdoba: “No tengo idea de cuál es el motivo del dinero en su maleta”

Gustavo Pietro y Piedad Córdoba Credito: Web

26-05-22.-La senadora Piedad Córdoba volvió a ser blanco de polémica esta vez por el hallazgo de más de 60.000 dólares que aparentemente no había reportado ante las autoridades de Honduras, país en donde fue retenida.



A raíz de esta situación, el jefe de debate de Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, aclaró que ella no hace parte de la campaña por la Presidencia de Colombia. Eso sí, Álvaro Prada recalcó que Córdoba “debe responder ante las autoridades y ante la justicia".



Posteriormente, el propio Gustavo Petro se refirió al asunto. En Caracol Radio reiteró que ella no hace parte del proyecto presidencial y que "sus problemas de tipo judicial debe resolverlos. Es la justicia la que dirá que es lo que hay ahí".



Específicamente sobre el dinero que presuntamente no declaró Piedad Córdoba, Petro expresó que "es a ella a la que hay que preguntarle, yo no tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, es su cartera”.



Córdoba fue provisionalmente retenida el pasado 25 de mayo en el aeropuerto de Palmerola, situado en la ciudad Comayagua, Honduras, para investigación por la portación de aproximadamente 68 mil dólares que no fueron declarados.



*Con informacióin de Caracol