Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará a Bolsonaro por crímenes de lesa humanidad

24 de mayo de 2022.- El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) juzgará al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por crímenes de lesa humanidad durante la pandemia de Covid-19 y sus ataques contra las minorías y la democracia.



Durante este martes y miércoles, el mandatario brasileño será enjuiciado por el TPP por promocionar una campaña antivacuna durante la pandemia, lo que ha ocasionado cerca de 700 mil decesos en el país.



En una reseña de Prensa Latina, el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Sao Paulo (USP), Paulo Sérgio Pinheiro, afirmó que "Bolsonaro será juzgado por su impunidad en los últimos tres años".



Asimismo, aseguró que el exmilitar "actúa y repite sus banderas de falta de respeto a los derechos de la población y tratando a la sociedad civil como su enemigo".



El juicio será realizado en Roma, Italia, donde se encuentra la sede de la entidad, y en la Facultad de Derecho de la USP, donde 12 personalidades conformarán el cuerpo de jurado y un titular escuchará la acusación, elaborada por la abogada y profesora Eloisa Machado, de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, y los testigos del caso.



Este tribunal tiene la función de examinar los casos relacionados con violaciones a partir de las denuncias de los autores de tales crímenes ante la opinión pública internacional. Sin embargo, la corte no tiene efectos condenatorios desde el punto de vista jurídico.



Esta denuncia fue presentada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns, la Internacional de Servicios Públicos, la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y la Coalición Negra por los Derechos.



Ya son cuatro las denuncias contra Bolsonaro en la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. No obstante, Pinheiro mencionó que los procesos internacionales son muy lentos y por ello no tendrán respuestas a las demandas este año.

