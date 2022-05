Haití: trabajadores judiciales mantienen huelga general

Trabajadores del sector judicial en Haití en huelga Credito: TeleSur

24 de mayo de 2022.- La Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití indicó que la huelga general iniciada el 12 de abril se mantiene en todo el país hasta nuevo aviso.



A siete semanas de la huelga sostenida por los secretarios judiciales de Haití, no se conocen indicios de tregua, mientras los juzgados y litigantes aguardan a la reanudación del sistema judicial.



Según puntualizó la Asociación Nacional de Secretarios Judiciales de Haití (Anagah), la huelga general e ilimitada iniciada el 12 de abril de 2022 se mantiene en todo el país hasta nuevo aviso".



A su vez agradeció el compromiso y valentía de los huelguistas, en su mayoría secretarios y fiscales que luchan por sus derechos y el respeto al gremio.



En el comunicado la Anagah criticó el nombramiento de los jueces del Tribunal de Casación por no contar con el consenso de las instancias del sistema judicial.



La huelga estalló en petición de revisión del monto salarial, el otorgamiento de tarjetas de débito y una mejora en las condiciones de trabajo.



Aunque han presentado estas peticiones ante el ministro de Justicia, Berto Dorcé, no han recibido una respuesta efectiva a pesar del aumento de los litigantes sin accesos a jueces y abogados.



Con respecto a esta huelga, algunos intelectuales la calificaron como paro selectivo debido a que entre los manifestantes existen personas que solicitan sumas exorbitantes para ayudar a los jueces en su trabajo.



El sector tuvo varios encuentros con el ministro de Justicia, Berto Dorcé, sin embargo, aún no llegaron a un acuerdo, pese al aumento de los litigantes sin acceso a los jueces y abogados, y cuando la prisión preventiva prolongada supera al 85% de la población carcelaria.



Esta situación fue avizorada por el abogado y portavoz del Colectivo de Abogados por la Defensa de los Derechos Humanos Arnel Rémy, quien advirtió que las debilidades del sector administrativo tendrían “un gran impacto en la población penitenciaria”.