(VIDEOS) Fracaso europeo en Buenos Aires: América Latina no validó su postura sobre Rusia

La reunión de parlamentarios europeos y latinoamericanos en Buenos Aires culminó sin un acuerdo sobre una declaración de condena a Rusia. Para los parlamentarios latinoamericanos, la propuesta europea fue "muy sesgada" e ignoraba otros conflictos como Siria, Irak o Palestina.



La sesión de la Asamblea Eurolat que reunió a parlamentarios europeos y latinoamericanos en Buenos Aires culminó con varias declaraciones conjuntas sobre la pandemia de COVID-19, la inseguridad alimentaria en el planeta o incluso el peligro de los discursos de odio. Sin embargo, la nota central del encuentro fue que, tras una postura firme de los representantes latinoamericanos, los parlamentarios europeos no lograron imponer una declaración de condena a Rusia.



Tras los cuatro días de sesión, los parlamentarios europeos intentaron promover una declaración de toda la Asamblea Eurolat para condenar lo que consideraron una "ilegal, no provocada e injustificada agresión militar e invasión cometida por la Federación de Rusia contra Ucrania".



Sin embargo, el estatuto de la Eurolat impidió que la propuesta europea se convirtiera en una resolución de todo el ámbito, ya que era necesario que la declaración fue aprobada por mayoría especial tanto dentro del componente europeo como en el seno del componente latinoamericano.



El parlamentario argentino Oscar Laborde explicó, luego de la sesión, que si bien entre ambos componentes había coincidencias en algunos puntos, fueron "los énfasis en las diferentes posiciones" lo que hizo naufragar un acuerdo por unanimidad.



En efecto, la bancada latinoamericana propuso su propia declaración, no aceptada por los europeos porque apuntaba a contextualizar la situación en Ucrania en el marco de otros conflictos internacionales que existen en el presente y rechazaba no incluir a la OTAN y Estados Unidos en el análisis del conflicto.



Arnildo Chinaglia, parlamentario brasileño, explicó que el componente latinoamericano presentó "otras reflexiones" en el debate que no gustaron a la mayoría del componente europeo.



"Primero, no es la única guerra que lamentablemente está en curso en el planeta; segundo, no podemos desconsiderar que la defensa del orden jurídico internacional no puede ser solo para este caso, porque está la invasión a Siria, la invasión a Irak o los ataques que sistemáticamente se han hecho a territorios de Palestina", apuntó el brasileño.



Chinaglia remarcó la necesidad de sensibilizarse ante el "drama humano" del conflicto pero enfatizó que "no podemos escoger la guerra, tenemos que hablar de todas las guerras". En ese sentido, señaló que "hay grandes países que invadieron de forma ilegal, ejemplo EEUU cuando invadió Irak sin tener la aprobación de Naciones Unidas".



Para el brasileño, también sería un error debatir el tema "sin considerar a la OTAN o sin considerar a Estados Unidos".





Para el uruguayo Daniel Caggiani, uno de los aspectos centrales que impidieron el acuerdo es que "Europa tiene una visión muy sesgada" del conflicto en Ucrania, "apoyada por la visión de la OTAN y de Estados Unidos".

"Sería bueno que Europa pudiera tener una visión más autónoma sobre estos temas", reclamó el parlamentario.





Caggiani explicó que la declaración propuesta por la mayoría del componente latinoamericano buscaba ir en la misma línea que la postura de Naciones Unidas, aportar al diálogo entre las partes y "jerarquizar a América Latina y Europa como zona de paz".Además, el uruguayo cuestionó la postura europea por defender el envío de armas hacia una de las partes del conflicto en lugar de "aportar comida o cobijo".