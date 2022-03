Asesinan en Ucrania al periodista estadounidense Brent Renaud

13 de Marzo - Brent Renaud, periodista y director de documentales estadounidense, de 50 años, se encontraba en Ucrania para informar sobre la guerra. Este domingo, cuando atravesaba en automóvil, un control de carreteras en Irpin, localidad situada a 25 kilómetros de Kiev, junto con el fotógrafo estadounidense de origen colombiano Juan Arredondo y su conductor ucraniano, su vehículo fue tiroteado. Renaud recibió un disparo en el cuello que lo mató.mientras sus dos compañeros de viaje resultaron heridos. Es el segundo reportero que muere cubriendo la guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa del pasado 24 de febrero. El operador de cámara ucraniano, Yevhenii Sakun, perdió la vida el pasado 2 de marzo en el bombardeo de la torre de comunicación de Kiev.



"Estábamos cruzando el primer puente en Irpin", explicó Arredondo en un vídeo grabado mientras era atendido en una camilla del hospital de Okhmatdyt, en Kiev. "Íbamos a grabar a otros refugiados que estaban saliendo [de la localidad]. Alguien nos ofreció un auto para llevarnos al otro puente y al cruzar el puesto de control, empezaron a dispararnos. El conductor dio la vuelta, pero nos siguieron disparando. Mi amigo Brent Renaud tenía un tiro en el cuello y se quedó atrás. Nos separamos", recalcó el fotógrafo, que en el momento de ofrecer su testimonio, desconocía la suerte que había corrido su compañero.



La muerte de Renaud fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, que culpó a las fuerzas rusas del tiroteo.



En un primer momento, se divulgó que Renaud trabajaba para The New York Times, lo que fue desmentido por el periódico, que precisó que el periodista había colaborado con ellos en el pasado, pero que no estaba cubriendo la guerra de Ucrania para ellos.



Según su página web personal, Renaud trabajaba frecuentemente con su hermano Craig, en la producción de documentales y programas de televisión y había recibido el prestigioso premio Peabody por su trabajo.