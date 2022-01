Rusia niega buscar un pretexto para invadir Ucrania

17 de Enero - El máximo diplomático ruso rechazó el lunes las acusaciones de Estados Unidos de que Rusia prepara un pretexto para invadir Ucrania, mientras soldados rusos concentrados cerca de la frontera ucraniana realizan más ejercicios militares.



La Casa Blanca indicó el viernes que funcionarios de inteligencia estadounidenses habían concluido que Moscú ha desplegado agentes en el este de Ucrania, una región controlada por rebeldes, para perpetrar actos de sabotaje ahí y culpar al gobierno ucraniano, en una "operación de bandera falsa" a fin de tener un pretexto para una posible invasión.



Hablando ante los reporteros el lunes, el ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov, dijo que la afirmación estadounidense es una "desinformación total".



Lavrov reiteró que Rusia espera una respuesta por escrito esta semana de Estados Unidos y sus aliados a la petición de Moscú de que la OTAN garantice que no aceptará a Ucrania ni a ninguna otra antigua nación soviética, ni tendrá tropas ni armas ahí.



Washington y sus aliados rechazaron firmemente las demandas de Moscú durante las negociaciones de la semana pasada entre Rusia y Estados Unidos en Ginebra y durante una reunión relacionada entre funcionarios de la OTAN y Rusia en Bruselas, que se llevaron a cabo al tiempo que alrededor de 100.000 soldados rusos con tanques y demás armamento se posicionaron cerca de Ucrania en lo que Occidente teme que sea un preludio de una invasión.



En medio del despliegue, Rusia ha realizado una serie de ejercicios militares en las últimas semanas en regiones que colindan con Ucrania. El lunes, las fuerzas armadas anunciaron el lanzamiento de un nuevo ejercicio en el que participarían unidades blindadas estacionadas en la región occidental de Rusia y las cuales incluyen 300 vehículos de combate.



Una delegación de senadores estadounidenses está de visita en Ucrania para reiterar el apoyo de Estados Unidos al país.



"Nuestra delegación legislativa bipartidista envía un mensaje claro a la comunidad global: Estados Unidos mantiene su apoyo inquebrantable a nuestros socios ucranianos para defender su soberanía y ante la persistente agresión rusa", dijo la senadora demócrata Jeanne Shaheen en un comunicado.



Durante una visita el lunes a Kiev, la ministra del Exterior de Alemania, Annalena Baerbock, advirtió que "cualquier escalada adicional vendrá con un precio elevado para el régimen ruso: económico, político y estratégico", y enfatizó la necesidad de continuar con las negociaciones.



"Estamos preparados para tener un diálogo serio con Rusia, porque la diplomacia es la única manera de desactivar esta situación altamente peligrosa", declaró.



Funcionarios ucranianos han advertido que Rusia podría lanzar un ataque desde varias direcciones, incluyendo desde el territorio de su aliado Bielorrusia.



El presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien depende cada vez más del apoyo del Kremlin ante las sanciones impuestas por Occidente debido a la brutal represión a las protestas en Bielorrusia, dijo que Rusia y su país sostendrán ejercicios militares conjuntos a gran escala el próximo mes.



Lukashenko dijo que las maniobras se llevarán a cabo en la frontera occidental de Bielorrusia y también en el sur del país, limítrofe con Ucrania. El secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia Alexander Volfovich dijo el lunes que ya comenzó la llegada de tropas rusas al país para los ejercicios militares, según la agencia noticiosa BELTA.



Rusia ha negado tener planes de atacar a su vecino y en su lugar acusa a los gobernantes ucranianos de planear el uso de la fuerza para retomar el control de los territorios bajo control de rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, acusación que rechazan las autoridades ucranianas.



___



Karmanau reportó desde Kiev, Ucrania. Los periodistas de The Associated Press Frank Jordans, desde Berlín, y Aritz Parra, en Madrid, contribuyeron a este despacho.