China pide abandonar “mentalidad de Guerra Fría”

17 de Enero - El presidente chino Xi Jinping pidió el lunes una mayor cooperación mundial en la lucha contra el COVID-19 y prometió enviar 1.000 millones de vacunas, al tiempo que exhortó a abandonar "la mentalidad de Guerra Fría" en momentos en que aumentan las tensiones internacionales.



En su discurso para inaugurar la reunión anual del Foro Económico Mundial, el líder chino publicitó los esfuerzos de su país para compartir vacunas, combatir el cambio climático y promover el desarrollo nacional e internacional.



El evento de este año se está realizando de manera virtual y no en Davos, Suiza, debido a precauciones por la pandemia del coronavirus.



Xi mencionó temas antes expresados en sus discursos ante públicos internacionales, como su respuesta a las denuncias de los socios comerciales de Beijing y sus promesas de abrir más la economía china a las inversiones privadas y extranjeras.



El discurso surge en momentos de crecientes tensiones entre China y Estados Unidos en temas como Taiwán, los derechos de propiedad intelectual, comercio, derechos y humanos y el Mar del Sur de China.



"Debemos descartar la mentalidad de Guerra Fría y buscar la coexistencia pacífica y resultados beneficiosos para todos. El mundo de hoy dista mucho de ser pacífico", declaró Xi.



"El proteccionismo y el unilateralismo no protegen a nadie. Al final dañan los intereses de uno mismo y de los demás. Aun peores son las prácticas hegemónicas y abusivas, que van contra la tendencia histórica. Una política según la cual lo bueno para un país solo puede venir a costas de otro no ayudará. El sendero correcto para la humanidad es el del desarrollo pacífico y la cooperación mutuamente beneficiosa", añadió.



Xi, quien no ha salido de China desde que estalló la pandemia en 2020, afirmó que su país ha donado más de 2.000 millones de vacunas contra el COVID-19 y que enviará otras 1.000 millones, incluyendo 600 millones para África y 150 millones para el sudeste asiático.



___



El corresponsal Joe McDonald contribuyó con esta nota desde Beijing.