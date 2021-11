EEUU: Estado de Washington se prepara para inundaciones

26 de Noviembre - Los residentes del estado de Washington se preparan para posibles inundaciones ante una nueva amenaza de "ríos atmosféricos" para partes del noroeste del país, que este mes sufrió daños serios a causa del clima extremo.



Las autoridades emitieron vigilancias de inundación para gran parte de la zona oeste y norte-centro de Washington para el fin de semana, y el Servicio Nacional de Meteorología advirtió sobre posibles inundaciones hasta el domingo en el noroeste de Washington.



Se esperan lluvias fuertes y aumento del nivel de los ríos durante el fin de semana en las montañas Olympic y Cascade.



"Anticipamos para mañana por la mañana crecidas de ríos y posibles inundaciones en algunas ubicaciones", dijo el domingo Gary Schneider, meteorólogo de la oficina en Seattle del Servicio Nacional de Meteorología. "Por ahora, los ríos no se han desbordado".



Schneider indicó que si llegara a haber inundaciones, probablemente sería la noche del sábado o la mañana del domingo.



Los meteorólogos señalaron que un río atmosférico —una nube enorme de humedad que se extiende sobre el Pacífico y rumbo al noroeste— podría ocasionar hasta 7,6 centímetros (tres pulgadas) de lluvia en algunas áreas afectadas por la inundación reciente.



Las autoridades estatales aún evalúan millones de dólares en daños por los ríos atmosféricos más recientes.



En el condado Whatcom, en el noroeste de Washington, funcionarios señalaron que los costos por los daños podrían alcanzar los 50 millones de dólares.



Las inundaciones más recientes forzaron el cierre de la frontera entre Estados Unidos y Canadá en la pequeña ciudad de Sumas y tres puentes en Bellingham, cuando aludes bloquearon la autopista Interestatal 5 al sur de Bellingham.



El río atmosférico de esta semana no debe ser tan "severo" como lo fue el anterior, dijo Schneider.



"Todavía será un evento con bastante lluvia, pero (la inundación previa) fue un evento histórico. Así que no pronosticamos que se repita", afirmó Schneider.



Los meteorólogos pronostican que la lluvia se disipará para el domingo y que el lunes estará relativamente seco.