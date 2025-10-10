(VIDEO) Delcy Rodríguez: Venezuela trabaja para exportar su primera molécula de gas

Durante su participación en el 14.° Foro Internacional del Gas, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela trabaja con importantes compañías para exportar su primera molécula de gas.

«Venezuela posee las reservas de gas más grandes del hemisferio y actualmente las octavas mayores del mundo, con avances para cuantificarlas como la cuarta reserva global. Este volumen coloca al país en una posición estratégica para atender la creciente demanda regional», afirmó.

Asimismo, la vicepresidenta enfatizó que estas condiciones representan un escenario extraordinario para inversiones y proyectos de desarrollo en el sector.

En ese sentido, indicó que Venezuela ocupa el puesto 23 en producción y el 27 en consumo de gas. Además, señaló que la demanda de gas en América Latina y el Caribe proyecta un crecimiento del 132 %, lo que resalta el valor de las reservas y las oportunidades de mercado.

La también ministra de Hidrocarburos, destacó que el gas se ha convertido en una de las matrices energéticas más relevantes de la transición global. Además, con el potencial de impulsar el desarrollo del hidrógeno como fuente renovable del país.

De igual forma la vicepresidenta Rodríguez recordó las inversiones rusas en el sector y celebró la firma de un tratado de asociación estratégica y cooperación entre Rusia y Venezuela. Al mismo tiempo afirmó que este acuerdo consolidará la relación energética, fortalecerá la soberanía de ambos países. Además proyecta un futuro de bienestar para sus pueblos.