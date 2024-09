Se registraron nuevas fallas eléctricas en algunas regiones de Venezuela este domingo 1 de septiembre

Credito: Archivo

02-09-24.-En algunas regiones de Venezuela se registran fallas eléctricas la tarde de este domingo 1 de septiembre, además de la lluvia que al menos cayó en la ciudad de Caracas.



Los usuarios en las redes sociales manifestaron que están sin electricidad en varios sectores de los altos mirandinos, entre esos, San Antonio de los Altos, El Sitio, El Limón, Pacheco, Pueblo y Bosque Alegre. Así como también otros sectores del estado Miranda: Charallave, Cúa, Guarenas, San José de Barlovento.



Mientras que en Caracas no hay energía eléctrica en Las Acacias, Club Hípico, Los Chaguaramos, Colinas de Bello Monte, Santa Mónica, Valle Abajo, El Valle, Macaracuay (norte), El Cementerio, Avenida Victoria, El Paraíso, Lomas de La Trinidad, Parque Caiza.



Entretanto, la situación no es distinta en Cabudare (Lara) porque también sufre los embates de las fallas eléctricas con frecuencia. De igual manera ocurre en Maracay (Aragua).



El medio regional El Tequeño informó que el transporte subterráneo Metro de Caracas, específicamente la Línea 2, presenta retrasos por las fallas eléctricas y ante esto las autoridades desalojaron a los usuarios, hecho que motivó a que el servicio esté bajo suspensión de manera temporal.



Estas fluctuaciones eléctricas no dejan de registrase en todo el país luego del apagón nacional que ocurrió la madrugada del viernes 30 de agosto que dejó a Venezuela durante más de 10 horas sin electricidad en algunos estados, mientras que en otros se prolongó hasta por 20 horas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 642 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/se-registran-fallas-electricas-en-algunas-zonas-de-venezuela/)