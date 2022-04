Gobiernos de Venezuela y EEUU estarían por reunirse nuevamente para intentar acuerdo petrolero

Los gobiernos de Nicolás Maduro y Joe Biden volverán a reunirse, luego de encontrarse a inicios de este mes en Caracas, este nuevo encuentro estaría pautado hacerlo en Trinidad y Tobago, afirmó The Economist. Se espera que continúen las discusiones sobre la posibilidad de que Venezuela envíe petróleo a Estados Unidos.



El gobierno del presidente Nicolás Maduro, representado por la vicepresidente Delcy Rodríguez y el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia, se reunirá nuevamente con miembros de alto nivel de la administración de Joe Biden, en territorio de Trinidad y Tobago, para darle continuidad a las discusiones sobre un eventual acuerdo de comercio petrolero, que supondría aliviar las sanciones que pesan sobre PDVSA.



De acuerdo con un información publicada por The Economist, Chevron está dando pasos concretos y negociando para reactivar su operación en Venezuela, en conversaciones con la administración de Maduro y la de Biden, pero la situación aún no está clara ni las vías despejadas.



El pasado 22 de abril entró en vigor en el país norteamericano la prohibición de importar petróleo ruso y uno de los países que podría beneficiarse es Venezuela.



Varios analistas también dudan de que, incluso si se levantan las sanciones inmediatamente, Venezuela pueda aumentar la producción tras años de mala gestión y corrupción, especuló el medio británico.



Sin embargo, la posición del mandatario venezolano se ha fortalecido claramente en los últimos años. Sus índices de aprobación, del 19%, son más altos que los de su mayor rival, el opositor Juan Guaidó, quien cuenta con 12% de respaldo, según encuestas recientes.



Desde 2019, Maduro ha aplicado silenciosamente una serie de reformas económicas, que incluyen el levantamiento de los controles de precios y algunas restricciones a las divisas. Además, ha cortejado a la inversión privada. El dólar se ha convertido, de facto, en la moneda nacional, lo que puede haber ayudado a bajar la inflación de casi 3.000% en 2020 a 686% en 2021.



Temir Porras, antiguo jefe de gabinete de Maduro, aseguró que el oficialista nunca había estado en una posición tan fuerte como ahora. “Él es el jefe. Si hay que llegar a un acuerdo, no será del todo en los términos de Biden”, dijo el exfuncionario.



Según la nota del medio británico, Estados Unidos ve una ventana de oportunidad para acordar un pacto energético con Maduro, porque las sanciones contra Rusia, por su invasión a Ucrania, pueden afectar el "sistema financiero" creado por el Kremlin para apoyar al Gobierno venezolano.



Con información de The Economist.