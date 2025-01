Credito: Web

22-01-25.-El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Édgar Machado, advirtió sobre las consecuencias que puede traer el que no se ajusten los salarios en el sector.



Eso trae como peligro el abandono de muchos docentes que se van a ir a otras actividades económicas y a la parte privada, y van a abandonar la carrera en las escuelas nacionales", expresó Machado, citado por Mundo UR.



Recordó que en el sector se lleva tres años discutiendo un proyecto de contrato colectivo.



La ministra de Educación saliente (Yelitze Santaella), dijo que no estaba en sus manos la discusión de un contrato colectivo y no entendemos porque cuando se sienta a discutir un contrato colectivo es porque hay algo en la mesa", señaló Machado.



Resaltó que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, reconoció el déficit de docentes que existe y llamó a los jubilados a reincorporarse, pero ninguno lo ha hecho debido a los bajos salarios en el sector.

VF (https://diarioversionfinal.com/ciudad/maestros-amenazan-con-abandonar-escuelas-por-falta-de-un-ajuste-salarial/)