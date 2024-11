Maestros en el municipio Guajira del estado Zulia, calificaron de “humillante” pago de aguinaldos

Credito: RFA

01-11-24.-La disparidad económica y la situación en la frontera complican aún más las condiciones de vida de los maestros en el municipio Guajira del estado Zulia.



El pasado12 de octubre, trabajadores del sector público recibieron el pago del primer mes de aguinaldos que los docentes en la Guajira calificaron de “humillante”, sobre todo, aquellos que deben enfrentar grandes desafíos para comprar efectivo a una tasa muy alta.



Los pagos en bolívares son insuficientes para cubrir necesidades básicas como alimentación y servicios.



Una de las docentes consultadas por Radio Fe Alegría Noticias contó que le depositaron en su cuenta nómina la cantidad de 300 bolívares, que al cambiarlos a pesos colombianos, se transformaron en 31.000 pesos y según ella, le alcanzaron para cubrir un almuerzo.



“Nos sentimos tristes, no nos alcanza para nada. Viene este el fin de año, queremos comprarle algo a nuestros hijos y no podemos porque prácticamente tenemos que pensar primeramente en la comida”, dijo la maestra.



Calificar estos pagos como humillantes refleja no solo una frustración económica, sino también una falta de reconocimiento al valor y el esfuerzo de los maestros, especialmente de frontera, quienes se ven obligados a lidiar con múltiples desafíos.

