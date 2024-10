Gricelda Sánchez (Fordisi): Crisis económica impacta de manera negativa en ocho millones de estudiantes

Credito: RFA

11-10-24.-A juicio de la presidenta de la Formación de Dirigentes Sindicales (Fordisi), Gricelda Sánchez, la educación en Venezuela enfrenta serias dificultades debido a la crisis económica, que afecta a docentes, estudiantes, padres y representantes.



“La situación económica repercute e impacta de manera negativa en la formación de ocho millones de estudiantes que van a las escuelas públicas del país y la realidad del estudiante pues no es distinta a la del maestro”, dijo en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría Noticias.



Sánchez indicó que la mayoría de los maestros tienen sueldos bajos (en promedio entre 5 y 15 dólares al mes) y por ello muchos han abandonado el sistema educativo, lo que impacta la calidad de la enseñanza.



En el inicio del año escolar, solo el 30 % de los docentes estaban presentes en las escuelas.



“Después del pago del bono de guerra, vino la incorporación de los maestros de manera presencial a las diferentes escuelas del país y esa realidad no fue distinta en los estudiantes”, destacó.



La dirigente sindical señaló que, de acuerdo a algunos reportes, hubo un aumento en la matricula, sobre todo en las escuelas técnicas. Sin embargo, la falta de recursos económicos limita la asistencia de los estudiantes y la capacidad de los maestros para enseñar.



“Además, muchas escuelas enfrentan problemas estructurales (…) De cada 10 escuelas que nosotros hemos visitado, siete tienen problemas con los servicios básicos, lo que complica aún más la educación en el país”, dijo.



Piden al Ejecutivo que presente una oferta económica

Gricelda Sánchez destacó seis puntos claves para hacerle frente a la difícil situación que atraviesan los docentes en el país. Según ella, el Ministerio de Educación debe centrarse en estos puntos críticos:



1. Contrato vencido: Hay un contrato de trabajo que lleva cuatro años vencido, lo que ha afectado seriamente los derechos laborales de los maestros. Exigen la recuperación de las primas que fueron reducidas en 2020.



2. Burocracia y mala gestión: La burocracia ha sido sostenida, según la entrevistada. De hecho, rechazó el nombramiento de personal que no estaría calificado en cargos importantes.



3. Salarios suspendidos: Sánchez denunció que varios docentes tienen sus salarios suspendidos, lo que les impide cubrir necesidades básicas.



4. Acoso laboral: Según Sánchez, hay persecución y acoso contra muchos docentes, especialmente mujeres.



5. Propuesta salarial: La presidenta de Fordisi plantea la necesidad de una reunión para discutir un salario mínimo justo de 600 dólares para los docentes.



6. Problemas en las escuelas: Sánchez también resaltó que las escuelas requieren inversiones para funcionar correctamente.



“Es urgente que las autoridades aborden estos problemas económicos y laborales que afectan al sector educativo”, sentenció.

