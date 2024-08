Jesús Faría: "Las sanciones ya no son un obstáculo para que la economía retome su dinamismo"

Jesús Faría, economista y diputado a la Asamblea Nacional (AN), apuntó que los Estados Unidos no pueden estar aplicando sanciones, «pero lo hacen porque con su arrogancia violenta las normas internacionales y ataca a los pueblos del mundo, entre ellos a Venezuela».

El economista y presidente de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional del Parlamento venezolano, Jesús Faría, señaló que en el país «reina la confianza y el clima de trabajo para desplegar las fuerzas productivas y creadoras del pueblo, en función del desarrollo de la nación».

Asimismo, precisó que la gente quiere «tranquilidad para que se desarrolle la economía, haya progreso y eso se traduzca en beneficios y bienestar» para los venezolanos.

Sostuvo que el tema de las sanciones a Venezuela «ha retomado su espacio» en la agenda de la política norteamericana, así como en el discurso de «la gente absolutamente desarraigada de la realidad nacional y de los intereses del país».

Faría recordó que la economía venezolana creció 15% en el año 2022, en el año 2023 se ubicó por encima del 5% y en el primer semestre de 2024, «crecimos en más de un 8%, lo cual se corresponde con la proyección del Gobierno».

En ese sentido, destacó en Globovisión que «ya las sanciones no impiden, ya no son un obstáculo para que la economía retome su dinamismo y a partir de allí, el Estado pueda abocarse a los grandes problemas. Con eso no nos van a chantajear, no nos van a intimidar».