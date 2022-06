Este es el consejo de Edward Snowden sobre las criptomonedas

Edward Snowden, el exagente de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y de la CIA, que reveló en 2013 la existencia de programas de espionaje electrónico masivo en el país norteamericano, afirmó este sábado que ve más valor de las criptomonedas en su uso, pero no anima a la gente a invertir en ellas, recoge Fortune.



Durante su participación virtual en la conferencia Consensus 2022 de CoinDesk, que se lleva a cabo en Austin, Texas (EE.UU.), señaló que emplea bitcóin "para usarlo". Así, comentó que en 2013, utilizó bitcóin para "pagar los servidores de forma seudónima". "En general, no animo a la gente a poner su dinero en criptomonedas como tecnología y esto es lo que me distancia de mucha gente de la comunidad", añadió.



Asimismo, defendió la industria de las criptomonedas ante las recientes críticas de un grupo de tecnólogos y académicos, que firmaron una carta dirigida a los legisladores estadounidenses criticando las criptoinversiones y la tecnología 'blockchain', para instarlos a resistir la influencia de los 'lobbies' a favor de las criptomonedas, y mencionó que los firmantes la estaban malinterpretando deliberadamente.



"La carta es un argumento a favor del 'statu quo'", indicó el experto tecnológico. "Hay muchas maneras de abordar todas sus preocupaciones. Todas las personas que han firmado esto último podrían entender esta industria. Desde luego, deberían hacerlo", agregó.