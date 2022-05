Economista Víctor Álvarez: Maduro estaría decidido a "quitarse de encima" las empresas públicas que no facturen

Víctor Álvarez Credito: Archivo

14-05-22.-Según el economista Víctor Álvarez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, estaría decidido a “quitarse de encima” las empresas públicas que no facturen.



A través de su podcast “Pedagogía económica”, Álvarez explicó que la decisión del gobierno de ofertar en la bolsa acciones de empresas del Estado se debe a la necesidad de encontrar financiamiento; además de tecnología y acceso a nuevos mercados.



Asimismo, recordó que las transferencias con dinero sin respaldo generaron una “voraz” hiperinflación produciendo un “creciente malestar social con costo político”.



Álvarez dijo que la entrada de empresas estatales a la bolsa “significa el fin de la economía rentista”. Ésta, según él, hasta hace unos años, utilizó el “caudaloso” ingreso petrolero para financiar una creciente presencia del Estado en la economía.



Destacó que ya no es posible transferir la “menguada” renta petrolera a las empresas a través de inversión directa o con préstamos a bajas tasas de interés y con garantías flexibles.



No obstante, advirtió que para atraer “inversionistas serios”, deben sanear a estas empresas. También sugirió convocar a asambleas de accionistas, activar mecanismos de memoria y cuenta de gestión y presentar estados de cuenta auditados.

