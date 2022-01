(VIDEOS) Zonas Económicas Especiales abogan por proteger a sus inversionistas con transacciones en criptomonedas

17.01.22 - Captar a inversionistas nacionales e internacionales y abogar por las transacciones financieras en criptomoneda para que estos no sufran las consecuencias del bloqueo económico, es lo que defiende el viceministro Juan Arias para potenciar las Zonas Económicas Especiales decretadas en el país.Así lo manifestó este lunes 17 de enero durante una entrevista ofrecida al espacio Vladimir a la Una, transmitido por Globovisión.Arias, quien es el viceministro para Zonas Económicas Especiales, defiende el uso de las monedas virtuales para "proteger" a los inversionistas de lo que podrían ser sanciones directas por parte de la comunidad internacional por apoyar el proyecto promovido por el Estado venezolano.Aún así, sostiene que no se pueden dejar a un lado las divisas como los dólares o euros, puesto que muchas personas se escudan en ellos para proteger sus ahorros."Una transacción financiera con cripto se hace al margen de la banca internacional, a través de la plataforma de internet de modo que no es posible bloquearlas, así de simple", comentó el viceministro.Hasta los momentos existen en la nación ocho Zonas Económicas Especiales. Dos están ubicadas en Lara (Palavecino e Iribarren), una en Táchira (San Antonio de Ureña), una en Falcón (Paraguaná), otra en Tinaquillo (San Carlos- Cojedes) y una última en Guarenas- Guatire (Miranda). Las otras dos restantes son zonas militares.El funcionario recordó que las zonas económicas son espacios territoriales que tienen potencial importante y requieren financiamiento para su fortalecimiento. Estas tendrán exenciones fiscales para fomentar la industrialización y se puede concretar procesos de transformación de las materias primas que se produzcan en un territorio para generar productos con mayor valor agregado."Si no logramos entusiasmar a los empresarios nacionales, olvídate de los internacionales. Es más fácil captar a inversionistas nacionales que personas que no conocen el territorio", manifestó.Reconoció que "manejar" la economía en el país se ha vuelto tedioso por el "cerco económico financiero" impuesto por la comunidad internacional. Pese a esto, sostuvo que el trabajo que realizan arroja resultados y, por consiguiente, están atrayendo inversiones de connacionales que estaban fuera del país.Agregó además que lo ideal es constituir Zonas Económicas Especiales donde no haya desarrollo y no enfocarse en decretarlas donde ya hay empresas constituidas para evitar que las mismas quieran esquivar el pago de impuestos.