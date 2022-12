Brasil: el Rey Pelé sigue hospitalizado

Pelé

4 de diciembre de 2022.- Medios periodísticos brasileños indicaron que el astro del fútbol fue trasladado a cuidados paliativos luego de no reaccionar al tratamiento de quimioterapia que le aplican por un cáncer de colon. La noche anterior, el hospital Albert Einstein de São Paulo había informado que su situación era estable, luego de que se supiera que Pelé padecía una infección respiratoria.



El ex jugador de fútbol ingresó el pasado 29 Nov. al hospital Albert Einstein de São Paulo en una visita anticipada para evaluar la evolución del cáncer de colon que padece.



Aunque esta cita estaba programada inicialmente para el miércoles, Pelé ingresó antes al hospital debido a un estado de inflamación en su cuerpo e insuficiencia cardíaca, según informó el medio deportivo ESPN.



Luego se dio a conocer que había sido diagnosticado con una infección respiratoria, pero el hospital informó el viernes que su estado de salud era estable. El informe médico había dicho el viernes que Pelé tuvo una respuesta adecuada a un tratamiento con antibióticos y que se encontraba en una condición estable "con una mejora general en el estado de salud".



Sin embargo, el astro del fútbol de 82 años habría vuelto a empeorar, de acuerdo a la prensa brasileña, que informa que Pelé fue trasladado a cuidados paliativos luego de no reaccionar al tratamiento con quimioterapia con el que ha estado siendo tratado desde septiembre de 2021, cuando fue sometido a una operación de cáncer de colon. A principios de este año se le detectó que tenía metástasis en el pulmón y otras partes del cuerpo.



De acuerdo a Folha de S. Paulo, el exfutbolista está siendo atendido por dolores y dificultad para respirar.



Mensajes de apoyo al astro del fútbol brasileño



En los últimos días, en pleno mundial de fútbol que se celebra en Qatar, el exjugador ha recibido mensajes de apoyo de múltiples seguidores.



Aficionados brasileños exhibieron un cartel con una foto de Pelé y un mensaje deseándole que se mejorara pronto en el estadio Lusail de Qatar el viernes, cuando la selección nacional jugaba contra Camerún en el último partido definitorio antes de los octavos de final.



Por su parte, futbolistas de talla mundial también han pedido desde sus redes sociales que mejore el que es considerado por muchos el mejor jugador de la historia.



En su cuenta de Instagram, Pelé agradeció el jueves algunos de los mensajes de apoyo que han ido llegando en los últimos días. “Siempre es lindo recibir mensajes positivos como este”, refiriéndose al realizado por Qatar, anfitrión del mundial, donde fueron proyectadas imágenes del futbolista en edificios en la capital, Doha, con un mensaje que deseaba su recuperación.



Pelé, tres veces ganador de la Copa del Mundo con Brasil en 1958, 1962 y 1970, es el máximo goleador de todos los tiempos del equipo, con 77 goles en 92 partidos.