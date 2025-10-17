Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se responsabilice penalmente a EEUU por sus "amenazas y agresiones"

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este miércoles que el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz promoverá que se "establezcan responsabilidades de carácter penal" contra Estados Unidos por sus "amenazas y agresiones", como parte de un conjunto de propuestas en defensa del país.

Rodríguez explicó que esta petición se hará ante la Fiscalía de Venezuela y ante instancias judiciales internacionales y forma parte de una serie de acciones del Consejo, instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, lo que para el presidente Nicolás Maduro representa una "amenaza" para sacarlo del poder.

También, este consejo organizará en el país un congreso internacional de juristas y académicos por el "derecho a la paz", con la participación de expertos internacionales que "expongan la violación al derecho internacional y a los derechos elementales del ser humano que está siendo utilizada -dijo el jefe del Parlamento- por el imperio grosero del norte en contra toda la población de Venezuela".

El documento de las propuestas, que fue entregado a Maduro, incluye igualmente una reunión, en Venezuela, de parlamentarios de todo el Caribe para "insistir en la declaración" de esta región como una zona de paz.

"Más de 30 actividades para los próximos días que iremos informando al pueblo de Venezuela", indicó Rodríguez, en una reunión del Consejo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Asimismo, se propone "una agenda de movilización cultural, deportiva, un ciclo de conferencias especializadas con voceros nacionales e internacionales en los temas relacionados con la paz y las nuevas formas de agresión psicológica", anticipó.

EE.UU. ha atacado diversas embarcaciones -que Washington asegura transportaban drogas- en aguas internacionales cerca de Venezuela, que según analistas políticos, se trata de una narrativa inventada por Washington, porque Venezuela no significa peligro alguno para EEUU, debido a que no está dentro de la lista de paises productores ni exportadores de drogas. Estos operativos se han calificado como fuera de las leyes internacionales por no cumplir con los debidos procesos judiciales que han costado la vida a aproximadamente una treintena de personas, que se presumen podrían ser pescadores de Venezuela, Colombia y Trinidad y no narcotraficantes.