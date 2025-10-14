Petro garantiza asilo y refuerza protección a activistas tras ataque contra dos venezolanos en Colombia

14-10-25.-El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este lunes en la red social X que “toda la ciudadanía venezolana que quiera asilarse en Colombia, independiente de sus ideas, es bienvenida”, subrayando que su gobierno ha demostrado respeto hacia quienes han buscado refugio en el país.“Nadie puede decir que el gobierno los ha molestado cualesquiera sean sus ideas. Se han expresado libremente y así continuará”, expresó el mandatario.Las declaraciones se producen luego del ataque armado en el norte de Bogotá contra dos ciudadanos venezolanos, entre ellos Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia.Petro anunció además que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará su cobertura a activistas de derechos humanos de cualquier país que se encuentren en territorio colombiano.“Sabemos que buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia”, agregó.