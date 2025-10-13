China insta a “que palestinos gobiernen Palestina”

Mahmud Abás estrecha las manos de Xi Jinping, durante su visita a Pekín el pasado junio. Credito: Agencias

China insta a que la administración posguerra en Gaza quede en manos palestinas, respaldando los esfuerzos internacionales para restablecer la paz y aliviar la crisis.

El Gobierno chino afirmó este lunes que la administración de posguerra en la Franja de Gaza debe regirse por el principio de que "los palestinos gobiernen Palestina", en coincidencia con la firma del acuerdo de paz para el territorio, prevista para hoy en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij.

Durante una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, aseguró que "China acoge con satisfacción y apoya todos los esfuerzos destinados a restablecer la paz y aliviar la crisis humanitaria".

Asimismo, ha celebrado los recientes avances diplomáticos y pidió estabilidad en la región. "La máxima prioridad es lograr un alto el fuego integral y duradero en Gaza lo antes posible, para garantizar el alivio efectivo de la crisis humanitaria y restablecer la estabilidad regional", ha subrayado Lin.

El vocero también ha insistido en que "cualquier acuerdo sobre el futuro de Gaza debe respetar la voluntad del pueblo palestino y estar en línea con la solución de dos Estados".

Lin Jian ha concluido que China, como potencia responsable, "seguirá trabajando con la comunidad internacional para promover una solución pronta, integral, justa y duradera al conflicto palestino", ha agregado.

Los negociadores de Israel y del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) iniciaron el pasado domingo un diálogo indirecto en Egipto sobre el plan de Donald Trump para terminar con la guerra en la Franja de Gaza.

Se espera que Trump y su homólogo egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, copresiden la tarde de este lunes una cumbre en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij para firmar el fin de la guerra en Gaza que ha dejado a más de 67 000 palestinos muertos.

Esta misma jornada, HAMAS ha liberado a 20 retenidos israelíes vivos y los prisioneros palestinos, por su parte, fueron han sido liberados por el régimen sionista en una operación multifase del canje.