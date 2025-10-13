(VIDEO) Familiares piden justicia por muerte de boxeador venezolano: estuvo seis meses en coma al recibir golpes ilegales

13-10-25.-Familiares, amigos y cuerpo técnico del boxeador venezolano Eleazar Aguilera, de 29 años, piden justicia por su muerte el pasado miércoles 8 de octubre. El atleta estuvo seis meses en coma después de que cayó durante un combate en La Guaira como consecuencia de golpes ilegales por parte de su contrincante, Rosmen Brito.Según relatan los familiares en un comunicado publicado el pasado mes de abril, Brito golpeó a Aguilera «de manera temeraria», pese a conocer las reglas del deporte y los golpes en lugares prohibidos y de alta peligrosidad para la salud de los atletas, debido a que tienden a desprender la médula ósea.«Producto y como consecuencia de las acciones inmorales, antiéticas y desmedidas de estos dos ciudadanos (atleta Rosmen Brito y el réferi), nuestro allegado amigo y familiar Eleazar Aguilera se encuentra con un diagnóstico médico de ‘edema cerebral , hemorragia aracnoidea y luxación en la vértebra C1, también conocida como Atlas, punto de unión entre la cabeza y la columna vertebral'», dice el texto compartido en la cuenta de Instagram @JusticiaparaEleazar, destinada a denunciar la irregularidad.En esta misma cuenta destaca un video de la boxeadora Escarlet Cassiani, quien denuncia sobre el hecho. Lamenta que ningún atleta se pronunció sobre el caso. «Claro, como Eleazar no era famoso a nadie le importó (…) Hoy murió este chico, de familia humilde y noble, que solo quería un futuro (…) y que lamentablemente, por los miembros que hicieron ese evento, que pusieron a esos árbitros muere este chico. Tienen que poner a personas que sepan de boxeo«, denunció.Casianni dijo que en Venezuela no se le ofrece apoyo a los boxeadores, pero estos no cuentan las limitaciones que enfrentan para asistir a las competencias. «Nunca dicen nada, siempre se quedan calladitos».