Richard Grenell, el enviado especial del presidente Donald Trump para Misiones Especiales, lanzó una dura crítica al Comité Nobel tras la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. En una declaración contundente, Grenell afirmó que «El Premio Nobel murió hace años», reflejando un profundo escepticismo sobre la relevancia y objetividad actual del galardón.

Grenell, conocido por sus posturas firmes y su cercanía al sector conservador de la política estadounidense, es una figura influyente en Washington y ha sido un actor clave en misiones diplomáticas complejas. Su comentario se suma a una oleada de críticas internacionales dirigidas a la elección de Machado.

La decisión de premiar a la líder de la extrema derecha venezolana ha sido percibida por muchos como una confirmación de la tendencia del Comité Nobel a reconocer figuras políticas alineadas con intereses de potencias occidentales o sectores conservadores.

Los críticos señalan que la trayectoria de Machado contrasta con los ideales del Nobel de la Paz, pues ha sido una activa impulsora de sanciones contra Venezuela. Además, Machado ha llegado no solo a defender, sino a solicitar una intervención militar internacional en su país, postura que se encuentra distante de promover «la fraternidad entre las naciones» y la «promoción de congresos de paz», tal como lo estipula el testamento de Alfred Nobel.

La declaración de Grenell subraya un debate más amplio sobre si el premio ha pasado de reconocer a promotores de la paz genuina a convertirse en una herramienta política que avala determinadas agendas geopolíticas.

The Nobel Prize died years ago.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) October 10, 2025