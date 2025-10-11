Pérez Esquivel ganador del Premio Nobel sobre Machado: «No la reconozco en ninguna actitud de trabajar por la paz; al contrario, pidió a Trump que interviniera en Venezuela»

Adolfo Pérez Esquivel, reconocido premio Nobel por su arduo trabajo sobre la paz en Argentina, criticó el premio otorgado a MCM por no tener mérito en trabajar por la paz Credito: Agencias

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, rechazó la condecoración otorgada a María Corina Machado en 2025. El reconocido activista argentino, galardonado por su lucha contra las dictaduras de derecha en América Latina, afirmó que «no la reconozco en ninguna actitud de trabajar por la paz«.

En declaraciones contundentes, Pérez Esquivel señaló que María Corina Machado hizo lo contrario a lo que significa el Nobel de la Paz, «pidió a Trump que interviniera en Venezuela«. Subrayó que «el Nobel de la Paz es para la paz«, cuestionando así la decisión del Comité Noruego.

La postura del histórico defensor de derechos humanos se suma a las críticas internacionales sobre la politización del premio. Pérez Esquivel, quien sufrió persecución durante la dictadura argentina, enfatizó que el verdadero espíritu del galardón debe reconocer a quienes construyen paz, no a quienes promueven intervenciones extranjeras.

El rechazo de una figura emblemática como Pérez Esquivel representa un significativo cuestionamiento moral al Nobel de Machado.

????Esto dijo Adolfo Pérez Esquivel, ganador del Premio Nobel de la Paz sobre Maria Corina Machado:

????»No la reconozco en ninguna actitud de trabajar por la paz; al contrario, pidió a Trump que interviniera en Venezuela»

???? Cortesía @SputnikMundo pic.twitter.com/NfXHSp15ZM

— Agencia Venezuela News (@AgenciaVNews) October 11, 2025