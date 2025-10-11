Presidente de Turquía advierte a Israel cumplir cese al fuego en Gaza

Por:

Erdogan advierte a Israel para que cumpla con el alto al fuego

Credito: Agencias

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, advirtió a Israel cumplir con sus promesas de cese al fuego en Gaza. Estas declaraciones las ofreció este viernes, después de dar la bienvenida al acuerdo firmado en Egipto por Israel y Hamas.

De acuerdo con Xinhua, el mandatario turco indicó que «el acuerdo fue firmado y el camino hacia una paz duradera en Gaza se ha abierto» y destacó que «lo que más importa ahora es asegurarse de que el acuerdo sea cumplido», refiriéndose especialmente a Israel quien en anteriores oportunidades ha terminado con los acuerdos.

«Regresar al entorno genocida sería muy costoso», señaló y recalcó que «sabemos que Israel tiene el mal historial de romper sus promesas. También nos estamos esforzando por tomar las medidas necesarias para evitar que tomen de nuevo el mismo camino equivocado»

Durante la ceremonia de inauguración de nuevos proyectos en la provincia de Rize en el mar Negro, Erdogan afirmó que próximamente se iniciará con la entrega de ayuda humanitaria en Gaza.

«Entregaremos rápidamente a Gaza ayuda humanitaria que se encuentra esperando en nuestros barcos en el puerto egipcio de El-Arish», sostuvo.

