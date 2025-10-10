Líderes y activistas internacionales manifiestan contra el Nobel de la Paz a María Corina Machado: «Se lo podrían haber dado a Adolf Hitler»

María Corina Machado mostró su apoyo al genocida Benjamín Netanyahu, y a pesar de eso le concedieron el premio Nobel de "la Paz" Credito: Agencias

La elección de María Corina Machado, líder de la oposición venezolana, para recibir el Premio Nobel de la Paz ha causado indignación en muchas partes del mundo porque la evaluación es que ella no hizo ninguna lucha por la paz, sino todo lo contrario, por llegar incluso a tener vinculos con organizaciones paramilitares o del hampa común para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro. En este caso desde Podemos expresan su rechazo a dicha premiación.

La formación fundada por Pablo Iglesias y liderada ahora por Lone Belarra siempre han mostrado sus desacuerdos con la opositora venezolana y este viernes, con el anuncio de su victoria, han tildado a Machado de «golpista» y han cuestionado la neutralidad a la institución que organiza estos premios.

Pablo Iglesias, el fundador de la formación, ha criticado que el galardón haya sido otorgado a la venezolana y ha comentado, mediante su cuenta en la red social X, que para dárselo a una persona «que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo». Ha añadido, además, que «el año que viene que lo compartan Putin y Zelenski».

La actual líder de la formación, Ione Belarra, también mediante las redes sociales, ha comentado que «el premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra» y que las instituciones internacionales, «que aspiraban a representar a la humanidad», están sufriendo un grado de desprestigio «altísimo».

La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolf Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelenski. Si ya total….

— Pablo Iglesias ????{R} (@PabloIglesias) October 10, 2025

Pablo Echenique, exportavoz en el Congreso de Podemos, se ha manifestado con las mismas razones que Belarra y ha ironizado la victoria de la opositora venezolana mediante emoticonos de risa y payasos. Además, ha expresado, la «destrucción del prestigio de las instituciones internacionales y la demolición de su imagen como árbitros imparciales por el ansia de la extrema derecha de sorber su capital simbólico es un proceso tan brutal como patético».

Sin lugar a dudas, esta premiación ha desatado muchas críticas a esta institución que ha otorgado premios tan controversiales como el concedido a Barack Obama, quien emitió frases tan guerreristas y poco pacifistas, como, "“Tenemos el Ejército más fuerte del mundo y en ocasiones tenemos que torcer el brazo a los países si no quieren hacer lo que queremos a través de métodos económicos, diplomáticos y a veces militares”. Así mismo a Juan Manuel Santos, quien trabajó con el gobierno de Álvaro Uribe, acusado de fomentar el paramilitarismo en Colombia. Así mismo muchos rechazan este premio a MCM, quién aupa una invasión de EEUU hacia Venezuela, además de aplaudir al estado genocida de Israel y sus políticas de exterminio contra el pueblo de Gaza.

Es así como el premio Nobel, al decir de muchos, perdió la brújula y se convirtió en una mampara de los intereses de la derecha del mundo.