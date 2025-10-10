Tras nueve meses permitieron a la esposa de Enrique Márquez visitarlo

10-10-25.-A nueve meses de haber sido detenido hoy le fue permitida la primera visita de un familiar a Enrique Márquez , según lo confirmó su esposa Sonia Lugo de Márquez.



Márquez quien fue candidato a la presidencia de la República es considerado uno de los presos políticos venezolanos a quien se la había negado el contacto con su familia y hoy su esposa pudo visitarlo en el centro de reclusión donde permanece privado de libertad.



En su cuenta de la red social Instagram Sonia de Márquez informó que su esposo goza de buena salud y «está fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores».



Acá lo expresado por la esposa de Enrique Márquez:



Hoy, después de nueve largos meses de espera y sufrimiento, he podido ver a mi esposo, Enrique Márquez, por primera vez tras su injusto encarcelamiento.



Estos meses han sido difíciles para todos nosotros, pero quiero compartir con ustedes que Enrique se encuentra en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores.



Gracias por todo el apoyo, muestras de afecto, respeto y solidaridad que hemos recibido en estos meses difíciles. Hacemos votos porque pueda materializarse en el muy corto plazo la libertad de todos los prisioneros de conciencia.



Que la fuerza de Dios y todos ustedes nos siga acompañando en este camino, porque juntos, seguimos luchando por una Venezuela para todos, con justicia y en paz.



Con todo mi amor y gratitud,



Sonia Lugo de Márquez





