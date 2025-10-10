Ataque en colegio de Táchira vinculado a reto viral: Tres personas heridas

Unidad Educativa Colegio Virgen del Valle, ubicada en el municipio Cárdenas (Táriba), Táchira Credito: Web

10-09-25.-Un estudiante de segundo año de bachillerato hirió con un arma blanca a tres personas en el Colegio Virgen del Valle, ubicado en el municipio Cárdenas, estado Táchira, en un hecho que ha generado alarma por su presunta vinculación con un reto viral difundido en TikTok.



Según versiones extraoficiales, el menor ingresó a la institución a las 7:00 a. m., se dirigió al baño para cambiarse el uniforme por ropa de civil y colocarse una máscara. Posteriormente, atacó a una trabajadora del cafetín, a su hija y a un docente. Testigos afirman que otro estudiante transmitió el incidente en vivo a través de la plataforma.



El presunto reto, que habría surgido en México, instruía al joven a herir a la primera mujer que encontrara en su camino. Al ser retenido por las autoridades, el estudiante habría gritado: “No cumplí el reto”, según testigos presenciales.



Atención inmediata y llamado a la supervisión digital

Las víctimas fueron atendidas por los cuerpos de emergencia, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.



El Colegio Virgen del Valle emitió un comunicado oficial en el que asegura haber actuado con rapidez para controlar la situación y reafirma su compromiso con la formación integral de sus estudiantes. Asimismo, hizo un llamado urgente a padres y representantes para ejercer una supervisión constante sobre el uso de tecnologías por parte de menores de edad.



Con información de La Verdad.