El gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago dicen no dar "un paso atrás" ante Trump

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, respondieron este miércoles al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien señaló que ambos "deberían estar en la cárcel", asegurando que no darán "un paso atrás" ante el mandatario republicano.

"No daré un pasó atrás. Trump ahora pide el arresto de los representantes electos que ponen a prueba su poder. ¿Qué más queda en el camino hacia el autoritarismo declarado?", publicó en X el gobernador Pritzker, que ayer llegó a decir que el presidente de EE.UU. mantiene una cruzada contra la inmigración en Illinois por "una fijación obsesiva" o porque padece "demencia".

Por su parte, Johnson utilizó la misma red social para reafirmarse en que no irá "a ningún lado" y añadió: "Esta no es la primera vez que Trump intenta arrestar injustamente a un hombre negro".

Trump había pedido horas atrás encarcelar a ambos políticos del Partido Demócrata por no brindar protección a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante sus redadas en la ciudad de Chicago y, en general, en Illinois.

"¡El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes de ICE! ¡Y el gobernador Pritzker también!", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump ya había cargado el martes desde el Despacho Oval contra Pritzker y Johnson, resaltando la "incapacidad" de ambos en la gestión de "asuntos de delincuencia" en la ciudad.

Los enfrentamientos entre el presidente y las autoridades de Illinois han aumentado desde hace un mes, cuando se inició la operación Midway Blitz, liderada por ICE, y a la que ayer se sumó un contingente de 200 soldados de la Guardia Nacional de Texas desplegados en una base cercana a Chicago.

Además, otros 300 miembros de la Guardia Nacional de Illinois también están dispuestos para unirse y brindar protección a los agentes del ICE y a edificios federales ante protestas y manifestaciones contra unas detenciones que principalmente persiguen a población de origen latino, en algunos casos incluso con documentación en regla.

La movilización efectiva de los soldados en las calles de Chicago aún no se ha producido.

Además, este jueves una jueza federal de Illinois se pronunciará sobre una posible restricción temporal de este despliegue en Illinois, después de que no accediera a bloquearlo el lunes y pidiera más tiempo para decidir al respecto.